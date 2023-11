Madrid cantó a todo pulmón los corridos tumbados de Peso Pluma

Tras actuar en la reciente gala de los Latin Grammy, en Sevilla, el joven cantante llegó a Madrid dentro de la gira mundial Doble P tour. Y había una enorme expectación por verle en concierto por primera vez en Europa tras su éxito en su México natal y en Estados Unidos.

Los seguidores coreaban su nombre mientras hacían ondear banderas de distintas partes del mundo y adornaban un recinto sin un hueco libre, a la espera de la salida del cantante de 24 años, que se retrasó veinte minutos sobre el horario previsto.

"¡Viejo, qué chingón se siente tocar en Madrid!", dijo a modo de saludo mientras se quitaba el pasamontañas que llevaba para lanzárselo al público.

Con Rubicón comenzó el viaje por su nuevo álbum, Génesis (2023) que alcanzó el número tres en la lista Billboard 200. A continuación presentó a su "compa" Jasiel Nuñez, procedente del estado de Jalisco, quien lo acompañó en varios de los temas que tienen juntos, como Bipolar, Lagunas y Rosa Pastel. Núñez, antes de despedirse, se dirigió al público y afirmó rotundo que Peso Pluma ya "es una leyenda de la música mexicana".

A pesar de que su carrera comenzó hace apenas tres años, el éxito del mexicano ha sido fulgurante en América y su fama se ha extendido con rapidez por todo el mundo. El público en su primera cita en España demostró que se sabía cada estrofa de cada canción, incluso aquellas que contenían expresiones muy mexicanas.

Generoso con su entorno y con su banda, Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, arengó constantemente a sus músicos, a los que dio protagonismo, dejando el escenario en varias ocasiones.

A mitad de concierto, sonaron las primeras estrofas de la canción que le abrió puertas al mundo, la Bzrp Music Sessions, Vol. 55 producida por el argentino Bizarrap. Y la audiencia enloqueció.

Los móviles se alzaron para grabar a la estrella cantar la frase más célebre de la canción -"y ya nos verán pistear"-, y parecía que el estadio entero se iba a caer.

Pero no fue el único momento en el que mostró su vínculo con Argentina. Había una sorpresa preparada, una "visita muy especial" la de Nicki Nicole, su actual pareja, con quien asistió a los Latin Grammy.

Nicole lo acompañó en Por las noches, una de las primeras canciones del artista, lanzada hace 2 años y que en 2023 reversionó con la dulce voz de la argentina. Una canción que desembocó en un beso entre ambos que terminó de confirmar su romance.

El concierto siguió con fuerza, con toda la banda entregada y uno de sus miembros vestido con una camiseta del Real Madrid, para alegría de muchos de los madrileños y madridistas presentes en el concierto.

Peso Pluma no ocultaba su felicidad y prometía no irse hasta cantar "todos los corridos" de su carrera. No faltaron AMG, con Natanael Cano y Gabito Ballesteros; El Azul' con Junior H, y las dos versiones dedicadas a El Gavilán, tres corridos directamente relacionados con la vida de los capos del narcotráfico en México.

Un concierto al que asistieron casi 16.000 personas y en el que para cerrar comenzaron a sonar los acordes de Lady Gaga, la canción más famosa de su último disco y los gritos de los fans casi no dejaban escuchar a la banda.

Nominado en los Latin Grammy a mejor canción y mejor canción regional mexicana por Ella baila sola, Peso Pluma demostró en Madrid que ya no es una promesa.