Manu Chao anuncia Viva Tu, su primer disco de estudio en 17 años

El músico francés, afincado en Barcelona, Manu Chao ha anunciado que publicará el próximo 20 de septiembre, después de 17 años, su nuevo álbum, que se titulará Viva tu, informa su oficina de comunicación.

Las 13 canciones que forman Viva tu, inspirado en sus viajes y el día a día de las personas, abordan el estado actual del mundo, tanto real como virtual, en español, francés, portugués e inglés, con colaboraciones de Willie Nelson en Heaven’s bad day y de la cantante francesa Laeti en Tu te vas.

Viva tu (Because Music/Radio Bemba) incluirá los temas Vecinos en el mar, La couleur du temps, River why, Viva tu, Heavens bad day, Tu te vas, Coração no mar, Cuatro calles, La colilla, São Paulo motoboy, Tom et Lola, Lonely night y Tantas tierras.

Este miércoles 26 de junio ha publicado otro de sus cortes, São Paulo motoboy, un homenaje fraternal a todos los repartidores de esta urbe brasileña que se juegan la vida a diario sobre dos ruedas y que le retrotrae a su juventud, pues él también ejerció de repartidor en París.

"São Paulo es una bestia viva y los repartidores son la sangre que corre por sus venas y la mantienen viva", ha indicado Chao al respecto sobre una canción que contará con un documental sobre la vida cotidiana de los motoboys dirigido por Sofia Dowbor.

El pasado 1 de junio, Manu Chao inició en Castelnau de Levis (Francia) una gira por Europa que recalará en la sala Salamandra de lHospitalet de Llobregat (Barcelona -30 de junio y 3 de julio- y seguirá por Vimianzo (A Coruña) -6 de julio-.

Continuará por las localidades portuguesas de Valença do Minho -13 de julio-, Agueda -día 16- y Lisboa -19 de julio-, para trasladarse el 22 de julio a Atarfe (Granada) y el 25 de julio a Fuengirola (Málaga).

El 28 de julio actuará en Tarvisio (Italia), y, en agosto, llegará a las localidades transalpinas de Segrate -día 1-, Fermo -día 4-, Paestum -día 8-, Castrignano dei Greci -día 15-, Palermo -día 20- y Calabria -día 25-, para finalizar el 14 de septiembre en la población gala de Aubérive.