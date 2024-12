Más de 90 artistas recaudan más de 57.000 euros para la formación de mujeres en la música

En la segunda gala benéfica de este programa, celebrada anoche en Madrid, han estado presentes artistas como Aitana, Edurne, Vanesa Martín, Judeline, Lola Indigo, Leire Martínez, Eva Amaral, Mala Rodríguez, Mar Lucas, La Chispa, Paula Cendejas, Naiara, Rozalén o Zahara.

Aitana, nombrada embajadora global de EQUAL, ha declarado que participar en el proyecto le hace "muy feliz" al favorecer la visibilidad de las mujeres en la industria musical.

"Es increíble poder compartir tiempo con tantísimas mujeres a las que admiro muchísimo, además en un gala benéfica con una beca para que las mujeres produzcan, que es algo que a mí me encantaría hacer además", ha añadido ante la prensa.

Durante el evento también se ha lanzado el segundo Spotify Single en España de la mano de Zahara, con la participación de Marta Movidas, una de las productoras becadas gracias a los fondos de EQUAL.

Zahara ha dicho que está “muy agradecida” de haber sido elegida para este proyecto: "Ha sido una oportunidad preciosa, no solo de reinterpretar como artista dos canciones que me encantan -en referencia a ZAHARA de Judeline y Amorfoda de Bad Bunny-, sino que, además, he sido mi propia productora. He tenido un equipo de trabajo a mi cargo, teniendo la dirección artística".

Por su parte, la directora de Música para el sur y el este de Europa de Spotify, Melanie Parejo, ha detallado que desde que lanzaron el programa hace tres años han subido más de un 90 % la presencia de las artistas femeninas en las listas de éxitos de la aplicación.

En España, las cinco artistas femeninas EQUAL más escuchadas este año han sido son Lola Indigo, Bad Gyal, Ana Mena, MARLENA y Lia Kali; mientras que, a nivel global, las artistas femeninas de este programa han acumulado más de 1.500 millones de reproducciones en ‘playlists’ editoriales de Spotify, empresa que colabora con EFE en la difusión de este contenido.

"Echamos la vista atrás y, aunque queda mucho trabajo por delante, sí que es verdad que están empezando a cambiar las cosas. Por nuestra parte, intentamos ser consecuentes con este trabajo", ha opinado Parejo para referirse a la visibilidad de la mujer en la industria musical.

La ceremonia de EQUAL este año ha contado también con la presencia de la Ministra de Igualdad Ana Redondo; de la subsecretaria de Estado de Cultura, Carmen Páez, y de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz.

Por último, Rozalén ha estrenado una nueva versión de Loba, que se ha grabado junto a las artistas del EQUAL on Tour, la gira que la cantante y compositora manchega ha realizado con la participación de diez cantantes femeninas de la escena emergente durante su gira El abrazo.