Muere el legendario cantante de música country Toby Keith a los 62 años

La leyenda de la música country Toby Keith falleció a la edad de 62 años por culpa de un cáncer de estómago.

"Toby Keith falleció pacíficamente anoche, el 5 de febrero, rodeado de su familia. Luchó su lucha con gracia y coraje. Por favor respeten la privacidad de su familia en este momento", decía un mensaje publicado en sus plataformas de redes sociales.

Al cantante le sobreviven su esposa, Tricia Lucas, y sus tres hijos, sus hijas Shelley Covel Rowland, la también cantante Krystal Keith y su hijo, Stelen. También tuvo cuatro nietos. Durante su ilustre carrera, Keith vendió más de 40 millones de discos.

A principios de este mes, el cantante habló sobre su batalla contra el cáncer de estómago en una entrevista con 9News. El cantante fue diagnosticado por primera vez en 2021. Keith nació como Toby Keith Covel en Clinton, Oklahoma, en 1961.

'Estaba pasando por toda la quimioterapia, radiación, cirugía, y llegué al punto en el que me sentía cómodo con lo que pasó. Tenía mi cerebro envuelto en eso y estaba en un buen lugar de cualquier manera", dijo Keith.

En diciembre de 2023, realizó sus últimos shows, tres fechas en Las Vegas. Después, incluso bromeó diciendo que estaba planeando una gira por Estados Unidos diciendo que estaba "encendiendo los camiones y autobuses".

En septiembre de 2023, se pudo ver a Tricia llorando mientras Keith interpretaba la canción Don't Let the Old Man In después de recibir el premio Country Icon en los People's Choice Country Awards.

Keith trabajó como matón en los campos petroleros de Oklahoma cuando era joven, luego jugó fútbol semiprofesional antes de lanzar su carrera como cantante.

Una carrera que despegó a los 32 años cuando en 1993 sacó su primer disco de estudio. Más de 30 años dedicado a la música en los que sacó una veintena de discos y logró colocar 20 canciones en lo más alto de la lista de Country de Billboard.