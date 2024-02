La NFL edita el gallo de Alicia Keys en la Super Bowl al subir el vídeo del Halftime Show a YouTube, pero les pillan

Apenas ha pasado un día desde que las redes fuesen testigos del Halftime Show de la Super Bowl, y a la notable cantidad de críticas que se dirigieron contra Usher por su actuación ahora se suman las que se han lanzado a la NFL por tomar una curiosa decisión: en la versión del show de medio tiempo que subieron a YouTube han editado el gallo que le salió a Alicia Keys para que no suene desafinado.

La NFL se pone muy seria todos los años con el control de lo que se habla en redes al respecto de la Super Bowl y, especialmente, del Halftime Show. Muchos de los tuits y vídeos de YouTube que habían subido capturas de la emisión han sido eliminados, especialmente todos aquellos que mostraban el show al completo o que señalaban ciertos errores que sucedieron, que no fueron pocos.

Debido a que la mayoría de las personas no ve el show de medio tiempo en directo, sino que esperan al día siguiente para verlo en redes con tranquilidad, son muchos los que no se han enterado de este error que cometió Alicia Keys durante su aparición, ya que la versión de YouTube está tan bien retocada que a casi nadie le llamaría la atención el sonido artificial de esa nota en concreto. En redes se ha visto, por tanto, un debate entre aquellos que hablaron del gallo tras ver el show directo y los que vieron la actuación después, ya que estos últimos no entendían cuál era ese fallo que se señalaba.

Este retoque tan criticado se ha convertido en un ejemplo de lo fácil que es alterar la percepción de lo que realmente ha ocurrido cuando se publica en las redes: un enfoque o un edit intencionado pueden cambiar totalmente la opinión del público sobre lo que está viendo. ¡Más vale andarse con ojo y comparar informaciones!