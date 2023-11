NOFX, leyendas del punk californiano, llevará su gira de despedida de Europa a Madrid el próximo 14 de mayo

Este concierto en Madrid supondrá la única parada de la mítica banda en España en 2024 que se despide para siempre de los escenarios. Este último concierto de NOFX en la capital llega después de que actuaron durante tres dias consecutivos en Barcelona en 2023.

En el caso de la capital española, los de Fat Mike no ofrecían uno de sus conciertos desde 2017, cuando recalaron en la Caja Mágica como parte del cartel del Download Festival. Más lejos aún queda su última cita en la ciudad a solas con su propio show, en 2011.

Fue hace casi un año cuando NOFX anunció el arranque de una gira de despedida por todo el mundo, con 40 canciones en el repertorio, una por cada año de carrera en la que se han consolidado como referente de la historia del rock americano.

De sus trece discos de estudio, desde la edición en 1988 de Liberal Animation, destaca sobre todo su quinto trabajo, Punk In Drublic (1994). El cuarteto californiano volvió por partida doble tras la pandemia lanzando los discos Single Album en 2021 y Doble Album en 2022.

Aunque este sea el último tour de la banda parece que no será el adios definitivo del grupo ya que NOFX también planea lanzar tres álbumes en progreso titulados Half Album, Everybody Else Is Insane y NOFX: A–Z, reveló Fat Mike en una entrevista.

Esta parte del "tour" arrancará solo unos días antes de su llegada a Madrid, concretamente el 11 de mayo en Milán, y pasará por otos puntos como Copenhague el día 21 de ese mes, la ciudad alemana de Hamburgo el 23, Viena los días 4 y 5 de junio o, como conclusión, Berlín los días 8 y 9 de junio.

Las entradas se pondrán a la vente este próximo miércoles a partir de las 10 horas en la web oficial de la gira.