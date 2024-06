La nueva canción de Chiara Oliver que podría confirmar su relación con Violeta Hódar de OT 2023

Desde su salida de Operación Triunfo, Chiara Oliver no ha dejado de sorprender a sus fans con su talento y versatilidad. Su primer single, Mala Costumbre, ya acumula más de 7 millones de reproducciones en Spotify. Este éxito fue seguido por 3 de febrero, una balada que se ganó el corazón de todos. Ahora, con La invitada, Chiara nos ofrece un pop rock lleno de energía, y una narrativa que celebra la diversidad sexual.

Chiara en OT 2023 siempre ha hablado libremente de su orientación sexual dando visibilidad al colectivo con total naturalidad. Esto hizo que se creasen fuertes rumores de una posible relación con otra de las concursantes del programa, Violeta Hódar, naciendo así el shippeo llamado KIVI. Nunca han confirmado su relación, pero este nuevo single de Chiara ha hecho saltar todas las alarmas.

El videoclip de La invitada es una explosión de color y energía que viene cargado de algún que otro mensaje oculto. Grabado en una habitación adornada con elementos de la cultura pop actual muy al estilo Olivia Rodrigo, el videoclip refleja una estética que conecta directamente con la Generación Z.

Chiara, vestida con una camiseta que dice I love London y pantalones rojos de chándal nos ha dejado alguna pista sobre su posible relación con Violeta que han enloquecido a sus fans. En una parte del vídeo podemos ver a la cantante cómo se desmelena y casualmente aparece en su muñeca una pulsera en la que pone Vio un diminutico de Violeta. Sus fans no han pasado esto por alto, insinuando que es una clara confirmación de que están juntas.

Además, en otro plano del vídeo podemos a Chiara ver con unas icónicas gafas en forma de corazón que Violeta ha llevado en una de las Galas de OT.

Pero no solo el videoclip esconde secretos, la letra lanza algunos mensajes que podrían ir dirigidos hacia Violeta. "Sabes que yo hablo de ti como si fueras mi amiga" dice en uno de los versos de la canción. De hecho, Chiara hace poco en una entrevista se refirió a Violeta como su amiga y desmintió los posibles rumores de que hubiese una relación entre ambas.

Pero no se queda ahí, este verso viene acompañado de lo siguiente: "Pero las dos sabemos que eso no es así". A pesar de que no ha habido confirmación oficial, esta frase ha hecho que sus seguidores confirmen que la relación entre ellas es real.

A parte de estos rumores, el impacto de La invitada ha sido inmediato. Desde su lanzamiento, tema ha entrado rápidamente en las listas de tendencias en plataformas como YouTube y Twitter. Los seguidores de Chiara han inundado las redes con mensajes de apoyo y agradecimiento por abordar temas LGTBIQ+ de manera tan abierta y auténtica.

Ya ha anunciado que su próximo EP La libreta rosa saldrá el 12 de julio, y viene incluida una colaboración junto a Violeta Hódar titulada El Parque. Además, de una gira en el horizonte con más de 10 conciertos por toda España.

Mientras sus fans esperan con ansias más música y quizás alguna confirmación sobre su vida amorosa, La invitada se ha convertido en un verdadero temazo para disfrutar este Orgullo LGTBIQ+.