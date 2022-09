El nuevo tatuaje de Rosalía tiene un significado muy especial, y sus fans han averiguado todo sobre él

Hay quienes se hacen tatuajes por pura estética, pero también están los que se tatúan ideas con un profundo significado. En el caso del último tatuaje de Rosalía, puede que se trate de uno de los más especiales que la artista se ha hecho hasta ahora, después de que algunos de sus fans hayan descubierto la razón por la que se lo ha hecho. La cantante ha decidido llevar en su espalda unos versos escritos por Manuel Molina unos meses antes de morir: "Que nadie vaya a llorar el día que yo me muera, es más hermoso cantar aunque se cante con pena".

Según han podido ir averiguando sus fans, esta canción es muy especial para Rosalía, y el álbum 'El Origen de Una Leyenda', de Lole y Manuel, es uno de sus favoritos. Por tanto, no es de extrañar que estos versos tan memorables hayan marcado lo suficiente a la cantante como para sentir el deseo de grabarlos en tinta sobre su piel. La cantante llegó incluso a interpretar esta canción durante algunos de sus primeros conciertos, en 2017.

Además del hermoso significado de estas palabras escritas por Manuel Molina, este tatuaje también es un recordatorio de los orígenes musicales de Rosalía, y no cabe duda de que la cantante habrá recurrido a esa canción en algunos de los momentos más duros de su pasado. Ahora, gracias a su decisión de hacerse ese tatuaje, son muchos los fans que están decidiendo investigar un poco sobre el asunto y escuchar esa canción que tanto ha marcado a Rosalía. ¡Así que además de tatuarse unos versos hermosos, está logrando hacer un trabajo de divulgadora musical! Parece que no hay nada que esta cantante no pueda lograr, y todo sin necesidad de decir una sola palabra.