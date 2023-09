Omar Montes explica el fallo en el concierto de Ana Mena

El pasado fin de semana las redes se volcaron en mandar mensajes de odio a Omar Montes, después de que su actuación en el concierto de Ana Mena del Wizink Center fuese bastante mal. El cantante empezó a cantar en una parte que no le correspondía, y Ana Mena tuvo que bajarle el micro para que se diese cuenta. Aunque era bastante evidente que estaba teniendo problemas para escucharse, muchos lo acusaron de no saberse la canción o incluso de no tener talento. Ahora, Omar Montes ha querido limpiar su imagen todo lo posible, gracias a su siguiente concierto, celebrado en Fuenlabrada.

El artista decidió hacer subir al escenario a su ingeniero de sonido habitual, que también trabaja, por lo visto, con Ana Mena. Era quien estaba al cargo del concierto en el que ocurrió el fallo de Omar Montes, y es por eso que él le pidió que explicara qué era lo que había ocurrido para que todo saliese tan mal. El ingeniero reveló que la conexión por cable del in-ear se salió mientras el cantante subía las escaleras para aparecer en el escenario, y tuvo que cantar sin escucharse, solo con lo que le llegaba por los altavoces del concierto. Teniendo en cuenta el retraso con el que se oía y lo ruidoso que era el ambiente, no pudo escuchar bien la estrofa por la que iba la canción, y pensó que le tocaba una parte diferente.

Si no poder escuchar tu propia voz es, de por sí, un gran problema para hacer una buena actuación, los nervios que produce solo contribuyen a que las cosas puedan torcerse aún más. Por desgracia, a Omar Montes le tocó sufrirlo en el peor de los momentos, en una de las actuaciones con un público más masivo que ha tenido jamás. Ahora solo queda seguir dando buenos shows para que este pequeño incidente quede olvidado cuanto antes.