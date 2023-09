Omar Montes, duramente criticado tras el concierto de Ana Mena en Madrid

Ana Mena y Omar Montes tienen una buena relación tanto personal como profesional desde hace años, que ha dado como resultado dos canciones bastante exitosas para ambos: Solo y Como el Agua. El concierto de la cantante en el WiZink Center de Madrid, celebrado el pasado 9 de septiembre, ha sido uno de los momentos más importantes de su trayectoria artística, y quiso tener a su lado a algunos de los artistas que han colaborado con ella desde que empezó a despuntar en el sector. Omar Montes fue uno de los que decidió hacer su aparición, pero los fallos ocurridos durante su actuación han enfadado tanto a los asistentes al concierto como a los fans de Ana Mena que se han cruzado con los vídeos del show a través de las redes.

En cierto momento, parece que Omar Montes cantó una parte de la letra que no le tocaba, y se solapó con la voz de Maffio en Solo. Ana Mena quiso contener el error bajando con suavidad el micro de Omar Montes, para que se diera cuenta de que no era su turno de cantar. Hay quienes han señalado a un posible problema con los in-ear de Omar Montes, ya que no es normal que no se diese cuenta de que estaba sonando la voz de otro artista mientras él seguía cantando.

Pero, por desgracia para Omar Montes, las críticas a su actuación junto a Ana Mena no se quedan solo en eso: según los fans de ella, no se entregó demasiado mientras estaba subido en el escenario, y tenía más la apariencia de un técnico de sonido que de un artista acostumbrado a actuar frente a grandes públicos. En su defensa, toca decir que subirse a un escenario sin escuchar bien la música es una experiencia que puede trastocar la confianza de cualquier cantante, y más en lo que se refiere a bailar, ya que uno corre el riesgo de ir completamente en contra del ritmo.

Afortunadamente, el resto del concierto de Ana Mena fue bastante rodado, y es probable que la cantante se fuese tranquila de allí, sabiendo que había dado lo mejor durante todo el show. ¡Esperemos que la próxima vez que Omar Montes se suba a un escenario las cosas puedan salir mejor para que también pueda demostrar sus capacidades!