Todas las pistas y referencias de Taylor Swift en el videoclip de 'I Can See You': ¿cuál será su próxima regrabación?

Después de todas las teorías que se crearon alrededor del videoclip que Taylor Swiftgrabó en Liverpool, parece que este no era para ninguna de las canciones por las que los fans habían apostado. Finalmente, durante uno de sus conciertos la cantante ha revelado que este pertenece 'I Can See You', una de las nuevas canciones que ha incluido en 'Speak Now (Taylor’s Version)'. Y, como era de esperar de Taylor Swift, no se trata de un videoclip normal y corriente, sino que detrás de él se esconden muchas referencias a sus otras canciones del álbum y pistas sobre sus futuras regrabaciones.

Mientras que hay algunos detalles muy fáciles de ver, como es el caso de los distintos trajesy elementos que Taylor Swift utilizó durante la era de 'Speak Now'; hay otros detalles que son más difíciles de identificar si no se conocen ciertos detalles del álbum. Uno de estos se encuentra nada más empezar el videoclip, cuando indican la fecha en la que llevan a cabo este rescate: 9 de julio, a las 1:58. Pese a que la hora al principio señalaba 1:38, parece que esto fue un error y han terminado modificándolo, ya que lo que buscaba Taylor Swift era hacer un guiño a la 13ra canción de 'Speak Now (Taylor’s Version)': 'Last Kiss (Taylor's Version)'.

Además, otra de las referencias se encuentra en la propia cantante, quien va vestida con uno de los trajes de su Speak Now Tour, el cual acompaña con uno de los versos de 'Long Live' y su característico 13 pintado en la mano. Y, aunque ha referenciado a las canciones originales de este álbum, no ha querido dejar de lado algunas de las que ha sacado del baúl. Por ello, cuando Joey King intenta insertar el código recibe una corriente eléctrica, en honor a 'Electric Touch'.

¿Cuál será la próxima regrabación?

A diferencia de las referencias a estas canciones, las pistas alrededor de la próxima regrabación de Taylor Swift han generado muchas dudas entre los swifties. Esto se debe a que muchos han identificado señales que apuntan hacia '1989', pero también hay otras que parecen gritar 'Reputation'. Aun así, aunque haya diferentes guiños al videoclip de 'Look What You Made Me Do', parece que muchos tienen claro que la siguiente regrabación será la de su quinto álbum.

El motivo por el que tantos creen esto es que existe una señal muy clara: la del puente que aparece al final del videoclip, en la cual literalmente aparece escrito '1989 tv'. Además, el hecho de que haya cinco enemigos y este sea su quinto álbum; y que referencie al videoclip de 'Bad Blood' utilizando los polvos de maquillaje y un maletín, entre otras pistas, ha convencido a muchos fans.

Aun así, parece que los fans no paran de encontrar nuevos easter eggs a medida que ven el videoclip, algo que a muchos les ha hecho pensar que quizás está haciendo referencia a todos sus álbumes, y no solo a uno. Pero, aun así, las diferentes pistas que han ido recolectando los fans a lo largo de los meses parecen señalar que la próxima regrabación será '1989' o 'Reputation', algo de lo que muchos ya están convencidos. De todas formas, por ahora toca esperar y seguir viendo quémás pistas va dejando caer Taylor Swift a lo largo de los meses, además disfrutar de esta nueva regrabación que tanto tiempo llevaban esperando.