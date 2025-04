Una poeta demanda a Taylor Swift por 30 millones de dólares: esta es la razón

Kimberly Marasco, una poeta residente en Florida, ha presentado una nueva demanda contra la estrella del pop Taylor Swift, acusándola de infringir sus derechos de autor. Marasco solicita una indemnización de aproximadamente 30 millones de dólares, alegando que Swift utilizó fragmentos de su obra literaria en varias canciones sin autorización.

Esta es la segunda vez que Marasco intenta demandar a la cantante. En esta ocasión, ha manifestado tener dificultades para notificar legalmente a Swift, debido a que la artista pasa la mayor parte del tiempo fuera del estado y cuenta con estrictas medidas de seguridad.

En el intento anterior, a principios de este año, Marasco demandó a Swift, junto con sus colaboradores Jack Antonoff, Aaron Dessner, Republic Records y Universal Music Group. Afirmó que canciones como “I Can Do It With a Broken Heart” y “Who’s Afraid of Little Old Me?” contenían partes de su material. Aunque las otras partes respondieron a tiempo, Swift no fue notificada formalmente antes del 11 de marzo.

En aquel momento, Marasco escribió a la jueza Aileen Cannon expresando su preocupación por los plazos del caso: "A la demandante le preocupa que vincular los plazos de respuesta de todos los demandados a la notificación de Taylor Swift, cuya notificación es particularmente difícil, pueda retrasar indebidamente el caso y perjudicarla, especialmente si posteriormente se impugna la notificación de los otros cuatro demandados".

Finalmente, debido a las demoras y limitaciones de tiempo, la jueza Cannon desestimó la demanda contra Swift, quien en ese momento se encontraba de gira con el Eras Tour, lo que habría dificultado su localización.

En su nueva demanda, Marasco busca evitar los errores del pasado. En un comunicado reciente, señaló: "En una demanda anterior, la demandante fue desestimada debido a una impugnación tardía de la notificación a pesar de la devolución de una declaración jurada, lo que le dejó tiempo insuficiente para volver a intentar la notificación. La demandante desea evitar un resultado similar en este caso".

Por ahora, el caso continúa en desarrollo, y se espera que la corte determine si la demanda de Marasco podrá avanzar esta vez. Mientras tanto, ni Taylor Swift ni su equipo legal han emitido declaraciones públicas sobre esta nueva acción judicial.