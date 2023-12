La publicista de Taylor Swift estalla en Twitter contra Deuxmoi harta de los falsos rumores de boda

Taylor Swift ha negado los rumores de que se casó con su exnovio Joe Alwyn antes de que se separaran a principios de 2023.

El publicista de la cantante, Tree Paine, recurrió a Twitter el jueves para criticar las afirmaciones hechas por la popular página de cotilleos DeuxMoi, que afirmaba que Swift se había casado con Alwyn en "2020 o 2021", pero nunca se hizo legal.

Una de las noticias de este 2023 fue el anuncio a principios de que Taylor Swift y Joe Alwyn se habían separado después de casi seis años de noviazgo.

Después Taylor vivió un fugaz romance con Matthew Healy, cantante de The 1975, que apenas duró un par de meses. Posteriormente conoció al jugador de fútbol americano Travis Kelce con el que lleva saliendo desde agosto de este año.

Sin embargo, antes del final de su relación con Alwyn, en 2022 surgieron rumores y afirmaciones sin fundamento de que la pareja estaba 'secretamente comprometida' y que Swift llevaba un anillo en privado.

El problema ha surgido cuando Deuxmoi ha reflotado estos rumores cuando publicaron este mensaje de un seguidor anónimo sobre la relación de Swift y Alwyn: "Ella tuvo una ceremonia en 2020 y 2021 en Reino Unido y me la describieron como 'matrimonio' por más de una persona. Nunca se hizo de forma legal"

"Moriré en esta colina, ponlo en mi lápida. No tengo motivos para mentir, me importa una mierda lo que haga. Lo siento si no os los dijo en una canción, sólo porque no canta sobre algo no significa que no haya pasado", sentenció Deuxmoi.

Cansada de Deuxmoi y de todos estos rumores de los que no tienen ninguna prueba Paine ha sido muy clara en Twitter. "Ya basta con estas mentiras inventadas sobre Taylor de Deuxmoi. NUNCA hubo un matrimonio o ceremonia de NINGÚN tipo. Publicar esto es una locura. Es hora de que te hagas responsable del dolor y el trauma que causas con publicaciones como estas".

Los fans de Taylor están aplaudiendo las palabras de su publicista acallando estos rumores dañinos. "La madre Tree ha hablado", "La madre Tree acabando con Deuxmoi por nosotros" o "Gracias por acabar con esto" son sólo algunos de los comentarios que ha recibido el tuit.