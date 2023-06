¿Han roto Taylor Swift y Matty Healy? Todo apunta a que este breve romance ha llegado a su fin

Tan solo un mes después de que empezaran a correr los rumores sobre la relación entre Taylor Swift y Matty Healy, parece que la historia de amor de estos dos cantantes ha llegado a su fin. En esta ocasión ha sido TMZ quien ha dado esta noticia en exclusiva, señalando que Taylor está "soltera de nuevo" y, según ha asegurado ET, el motivo por el que se han separado es que ambos "se han dado cuenta de que no eran realmente compatibles".

Pero, pese a que ha sido un romance tan fugaz, esto no ha impedido a los cantantes vivir esta historia muy intensamente, ya que a lo largo de este mes las redes sociales no han dejado de llenarse de fotos de esta pareja. Desde que Jack Antonoff les reconectó, Matty Healy ha ido a varios de los conciertos de Taylor Swift e incluso se le ha visto junto a ella en restaurantes y saliendo del estudio en el que trabaja la cantante. Parecía que en este periodo los dos se habían vuelto inseparables, pero parece que esto no les ha ayudado a conectar mejor, ya que finalmente han decidido separando sus caminos.

Desde que se dio a conocer el romancen entre Taylor Swift y Matty Healy, muchos de los fans de la cantante han estado contando los días para que rompieran, ya que las diferencias entre ambos eran más que evidentes. Especialmente porque el cantante de The 1975 no suele dudara la hora de meterse en polémicas, algo que Taylor Swift lleva tiempo evitando. Por este motivo, muchos swifties no han escondido su alegría frente a esta ruptura, la cual ya veían venir desde el principio pero que no sabían cuánto tardaría en llegar.

Además, esta noticia ha vuelto a llenar de memes las redes sociales, donde muchos han vuelto a agradecer a Rosé de Blackpink por su trabajo, ya que existe la teoría de que cada vez que se fotografía con una famosa, esta rompe con su pareja. Y, pese a que en esta ocasión la foto era de antes de que rompiera con Joe Alwyn, no han querido perder la oportunidad de volver a utilizarla para continuar con esta tradición.