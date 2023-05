Jack Antonoff, el posible responsable de que Taylor Swift y Matty Healy estén juntos

Las primeras noticias sobre la posible relación de pareja de Taylor Swift y Matty Healy dejaron descolocados a muchos de sus fans, hasta el punto de que la mayoría de ellos las interpretó solamente como rumores sin fundamento. Ahora, las novedades al respecto han hecho que este noviazgo se vuelva mucho más real, ya que ha sido uno de los productores de la cantante, Jack Antonoff, el que ha revelado, supuestamente, que estas dos estrellas de la música han retomado el contacto y que estarían conociéndose más para mantener una posible relación.

No son pocos los seguidores de Taylor Swift que se han mostrado horrorizados ante esta casi confirmación de la relación de su cantante favorita con Matty Healy. Las redes se han llenado de comentarios de índole bastante superficial e irrespetuosa, que han juzgado el físico de Healy y lo han considerado como "insuficiente" para alguien como Taylor Swift. Por otro lado, también han surgido miles de comentarios que han atacado a Antonoff por hacer de Celestina entre ellos.

Si bien es cierto que Matty Healy ha tenido varias controversias en el pasado, son pocas las celebrities que no cuenten con ellas. Además, estas no son razón para juzgar la decisión de Taylor Swift de mantener una relación de pareja con él, si es que finalmente se confirmase. Lo más seguro es que la parte del fandom de Taylor Swift más sana se haya alegrado de saber que podría estar recuperando la ilusión por una nueva relación, después de su comentada separación de Joe Alwyn. ¡Y en el caso de que esta nueva relación no saliese bien, siempre queda el consuelo de que sirva de inspiración para una nueva era!