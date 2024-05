¿El público hace el vacío a Saiko? Así fue uno de los últimos conciertos del artista granadino

Saiko lleva un tiempo siendo uno de los nombres más señalados en el panorama musical de nuestro país. Ahora, después de la salida de Sakura, su esperadísimo álbum debut, el artista granadino parece estar viviendo un momento muy dulce, con éxitos tremendos como Yo lo soñé, junto a Omar Montes, o BADGYAL, con JC Reyes.

Sin embargo, durante estos últimos días se ha hecho muy viral un vídeo de uno de los últimos conciertos de Saiko. En dicho vídeo, grabado en el BEC de Bilbao, podemos ver cómo el público está en completo silencio mientras el cantante interpreta una de las canciones de su último álbum. Varios usuarios han usado este vídeo para atacar a Saiko argumentando que "nadie lo admira como artista" o que la gente escucha sus canciones "por presión social".

Pero parece que el ya mencionado vídeo no refleja en absoluto la realidad del concierto. Y es que muchos usuarios han compartido grabaciones del concierto en las que podemos ver cómo el público lo da todo. Hay que recordar que el concierto en Bilbao tuvo lugar tan solo dos días después de que Sakura llegase a las plataformas, por lo que no hay tiempo material para que la gente se aprenda las canciones. Por tanto, que los asistentes no coreasen algunas de las nuevas canciones es algo completamente normal y entendible incluso para el propio Saiko, totalmente consciente de la situación.

Así pues, una vez más queda demostrado que hay que conocer las dos caras de la moneda antes de empezar a hablar. La gente que estuvo presente en el show del granadino en el BEC, asegura que fue un conciertazo. Estamos seguros que, de cara los próximos conciertos, el público ya se habrá aprendido los temas de Sakura y estarán berreándolos como si no hubiera un mañana.