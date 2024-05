¿Qué son las 'swiftconomics'? Así es el impacto de Taylor Swift en la economía

La ciudad de Madrid, es la sede el 29 y 30 de mayo de los dos únicos conciertos españoles de 'The Eras Tour' de Taylor Swift, empieza a sentir ya los efectos del enorme impacto económico que esta gira ha generado allí donde ha recalado y para el que se ha acuñado un término propio: "Swiftonomics".

En EE.UU., donde este tour se ha convertido en el más rentable de toda la historia, la propia Reserva Federal reconoció la influencia decisiva que había supuesto la artista estadounidense para dinamizar el turismo nacional. En cifras concretas, Bloomberg apuntó que había aportado cerca de 4.000 millones de euros al producto interior bruto del país.

Este mismo jueves, las autoridades de Singapur también han señalado a la autora de Shake It Off como responsable directa, junto a los conciertos de Coldplay, de que su PIB haya aumentado un 2,7% respecto al del año anterior.

Según un estudio del pasado mes de agosto elaborado por QuestionPro, los asistentes a los conciertos del tramo estadounidense gastaron una media de 1.300 dólares por espectáculo, esto es, unos 1.200 euros, lo que incluía el coste de la entrada, la mercadotecnia, el alojamiento, el desplazamiento y el mantenimiento durante la estancia.

Al ser los únicos conciertos de Swift en España (y los únicos que ofrece desde el que celebró en 2011 en la ciudad), hay un gran flujo también de visitas a Madrid con el único objetivo de disfrutar de estas citas históricas.

Uno de los signos más inmediatos de lo que se avecina está en el flujo de viajes en tren programados para esas fechas hasta la capital. Según un estudio de la app Trainline, en el caso de la ruta Sevilla-Madrid se triplicará el número de viajeros respecto a esta misma semana.

También será evidente el trasvase de asistentes al concierto desde ciudades como Valencia o Barcelona, que verán cómo las líneas que conectan estas ciudades duplican el volumen de pasajeros.

El goteo de gastos de cada asistente probablemente aumentará los días de los conciertos, en los que en las inmediaciones del recinto se instalarán dos grandes zonas para la interacción de los "swifties", una comunidad especialmente apasionada, así como una tienda de "merchandising" oficial, una pata que solo en EE.UU. le reportó unos 185 millones de euros a la artista en 2023.

El Ayuntamiento de Madrid ha montado el dispositivo especial que exigirá la celebración en el estadio Santiago Bernabéu, que vivirá así su gran puesta de largo después de su reforma tras probarse el pasado mes de abril con un espectáculo protagonizado por Camela y otros artistas ante unas 25.000 personas.

La media del aforo en concierto del nuevo estadio Santiago Bernabéu está en unas 52.000 personas, pero depende de las medidas y ubicación del escenario.

No existen datos oficiales sobre el aforo que acogerá cada uno de los conciertos madrileños y la promotora no los ofrece a preguntas de EFE, a pesar de que ya se colgó el cartel de "sold out" y de que la taquilla despachó entradas a un ritmo vertiginoso, incluso las más caras, en torno a los 600 euros.

Al menos en la reventa los precios se han moderado respecto al momento de la venta oficial, hace ya casi un año. De los 6.000 euros que se llegaron a pedir entonces, un rápido vistazo vale para comprobar que existen muchas ofertas en torno a los 150 euros, aunque se mantienen otras por 1.000 o 1.500.