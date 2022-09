'Quédate' x Bad Bunny: así suena el hit de Quevedo cantado por el portorriqueño

Llevamos desde principios de julio hablando de la BZRP Music Session de Quevedo (nosotros y todo el mundo) y es que no podemos evitarlo porque sigue de actualidad. Millones de oyentes en todo el mundo, rompiendo récords y dejando las expectativas muy altas para el próximo invitado de Biza, ahora es Bad Bunny quien se ha vuelto a sumar al éxito del verano.

Hace dos meses era el portorriqueño quien confesaba en su perfil de Twitter que no podía quitarse de la cabeza el 'quédate'. Y no es de extrañar que a Quevedo casi se lo tuvieran que llevar en ambulancia de la emoción.

Tanto el canario como el boricua son dos artistas muy queridos en nuestro país y aunque se encuentran en puntos distintos de su carrera, ambos convierten en oro todo lo que tocan. Quevedo está a punto de estrenar su primer álbum (¿cuándo? "No lo sé, no lo sé, no lo sé") y Bad Bunny está disfrutando del éxito de 'Un verano sin ti' y arrancando su gira mundial.

A día de hoy, y con el verano ya prácticamente terminado, Bad Bunny no solo ha vuelto a dar señales de vida en su TikTok si no que ha alegrado a muchos cantando a capella la parte de 'quéeedate que las noches sin ti duelen'. Atento:

Solo nueve segundos han bastado para que los fans empiecen a pedir dos cosas: una colaboración con Quevedo, cosa que estaría genial siendo los dos artistas masculinos en español más escuchados del momento. Y, como no, una sesión con Bizarrap.

Sobre esto último, parece ser que al argentino se le acumulan los pretendientes: Shakira, Duki, Myke Towers y ahora el conejo boricua. Cualquier nueva sesión que saque seguramente sea un éxito pero por el momento toca esperar y soñar con una de las dos posibilidades mientras nos ponemos en repeat sus últimos éxitos.