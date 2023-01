Quevedo responde a las críticas de plagio en su disco: "El álbum tiene referencias de gente a la que considero ejemplos a seguir"

Han pasado varios días desde que viese la luz el nuevo álbum de Quevedo, 'Donde Quiero Estar', y las críticas no se han hecho esperar. La distinción entre homenaje y plagio es, en algunas ocasiones, muy personal, y hay quienes han considerado que el tributo que ha hecho al género del reggaetón no es del todo justo con los artistas en los que se inspiró. Aunque no cabe duda de que el cantante no tenía ninguna mala intención con las canciones que ha creado para este disco, ha decidido defenderse y explicar cuál ha sido y será su forma de actuar a este respecto.

Según ha explicado Quevedo, aunque en el caso de 'Punto G' haya habido mucha bronca y controversia, el resto de los temas que contienen referencias ya han sido acordados con los artistas originales, por lo que no habrá más discusiones virales de las que ser testigos. El cantante ha explicado que Brytiago "está en su derecho a pedir la parte que le corresponde". Añade que, debido a los problemas de comunicación para acordar este punto con el autor de la otra 'Punto G', decidieron cambiar la canción antes de la publicación del álbum, para evitar conflictos con el artista. El pequeño homenaje a Feid sí que se ha hablado, y es por eso por lo que se ha mantenido en el disco.

Si algo ha dejado claro toda esta controversia, es que es mejor denominar a los homenajes como "samples" y establecer desde el principio un acuerdo económico con el autor original, a no ser que haya una cesión de derechos muy clara. Este pequeño accidente ha opacado enormemente el lanzamiento del disco, y no deja de ser una lástima, teniendo en cuenta el enorme esfuerzo que ha supuesto crearlo para Quevedo y su equipo. ¡Esperemos que a partir de ahora se pueda disfrutar de su música sin más incidentes!