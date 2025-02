Quién es Antuan, el artista español que te encantará si escuchas a The Marías, The Strokes o Two Door Cinema Club

Antuan es ese artista que nunca es lo que parece. Aunque escuches un acento curioso cuando canta, es madrileño de toda la vida. Aunque su primer videoclip luzca mejor que los de muchos grandes cantantes, todavía es un recién estrenado artista independiente. Y aunque solo puedas escuchar tres de sus canciones, tiene guardadas en la manga otras nueve para lo que queda de año. Hoy nos cuenta todo sobre un proyecto artístico que se ha cocinado a fuego lento, pero que tiene un sabor excelente desde su mismo debut.

¿Cómo te sientes después de haber dado tus primeros pasos en tu trayectoria artística?

Lo que mola es que es real. Ahora que ya han salido tres canciones, dejo de tener opinión sobre ellas; las suelto, y lo que surja. Mola mucho, esa magia ya la había perdido después de haber hecho música en otros proyectos, y es muy guay. Lo que pasa es que es muy duro, y hay que estar un poco loco para hacer todo esto, y además hacerlo solo.

¿Qué es lo que te ha llevado a decir "Sí, ahora es el momento de hacerlo"?

Estas canciones ya tienen varios años, en realidad. Me decidí a lanzarlas cuando hice una ronda de estudios de grabación, y encontré MainTrack Studio; fueron tres meses de trabajo, pero fue muy divertido.

¿Quiénes han sido tus referentes para construir un sonido tan específico?

El primero que se me viene a la cabeza siempre es The Marías, es el artista al que miro como si fueran papá y mamá: "Si ellos lo hacen de X manera, significa que yo lo tengo que hacer así también". Por lo demás, soy una coctelera de referencias: Two Door Cinema Club, The Strokes…

Y la estética setentera, tipo Wes Anderson, de tu videoclip, ¿cómo la decidiste?

Fue idea de Cuatrocientos Golpes, la productora con la que trabajé. Les expliqué el proyecto y todo lo que estaba buscando, y ellos me sugirieron ir por ahí. Y yo, que siempre estoy de acuerdo con buenas ideas, dije “Adelante”. He hecho videoclips con presupuestos mucho más grandes, y no han quedado ni la mitad de bien que este.

Tus dos primeras canciones eran totalmente en inglés, pero en la última has mezclado también el español, ¿piensas seguir jugando con ambos idiomas en tus canciones?

Sí, solo hay una canción totalmente en castellano; que es la más rara, de hecho, porque originalmente la escribí en portugués. Y luego hay otra más que también es medio-medio.

Por ahora, tus canciones son puramente de amor. ¿Hay otras temáticas que también te gustaría explorar con tus letras en el futuro?

De amor, amor, en realidad, solo es la primera, Blast From Your Past. Son historias, eso sí: de algún amigo o propias, pero van variando. Caramel Eyes es sobre una chica que conocí; hubo amor, pero no va por ahí la letra, sino que cuenta la historia de ella. Turning Back, que es la próxima canción que va a salir, habla de momentos del pasado y de cómo pasa el tiempo.

¿Cuáles son tus planes para los próximos meses en material musical?

El proyecto está dividido en cuatro EPs, y cada uno de ellos trata de una temática en concreto. El primero se llama Past I, y por eso tiene una temática más retro. El viernes 21 de febrero sale el primer single del siguiente EP, que es Past II, con el siguiente videoclip. Luego tendremos Present y Future.

¿Cuáles son tus objetivos con este proyecto?

El plan es conseguir que esto sea viable. Seré feliz si consigo vivir de esto, tener un equipo de trabajo con el que yo esté a gusto. Pero ahora mismo voy canción a canción, viendo cómo va tirando la cosa. De momento está yendo súper bien, estoy muy contento.