¿Quién es Rocío Aguirre, la fotógrafa y novia de C. Tangana?

Pocas cosas generan tanto interés en los fans de un artista como sus idas y venidas en el terreno amoroso. En cuanto uno de ellos se deja ver con alguna otra persona un par de veces, los rumores de relación corren como la pólvora en redes, y los anuncios de confirmación son unos de los momentos más virales y esperados de parte de cualquier celebrity. Uno de los que ha vivido este asunto con mayor discreción es C. Tangana que, a pesar de cantarle al amor non-stop desde que arrancase su carrera, ha preferido mantener sus relaciones fuera del ojo público. Pero los fans son expertos en investigar, y hace ya tiempo que su actual pareja, la fotógrafa Rocío Aguirre, está en la lista de 'follows' de muchos de los seguidores más fervientes del cantante.

Rocío Aguirre es una de las fotógrafas más reconocidas de nuestro país (aunque fue Chile quien tuvo la suerte de ser su país natal). Entre su portfolio, se encuentran capturas de diversas celebrities nacionales como Álvaro Mel, Nieves Álvarez, Paco León y (como no podía ser de otra manera) C. Tangana. Por supuesto, también ha colaborado con distintas cabeceras y marcas de moda, y poco a poco ha ido trabajando una imagen propia y reconocible, que le ha servido para acumular un notable número de seguidores en redes.

Sus demostraciones de amor hacia su novio, C. Tangana, no han sido pocas: desde felicitaciones de cumpleaños de lo más románticas hasta publicaciones con sesiones de fotos completas, la fotógrafa no tiene más que palabras bonitas para su pareja, dando a entender que su relación no podría ir mejor. Dicen que los polos opuestos se atraen, pero no cabe duda de que el alma artística que comparten Rocío Aguirre y C. Tangana habrá ayudado a que los caminos de ambos se crucen. ¡Y los seguidores de ambos no podrían estar más encantados con ello!