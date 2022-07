Rigoberta Bandini anuncia su retirada: "Estoy un poquito hasta el coño"

Puede que Rigoberta Bandini y su 'Ay Mamá' no representaran a España en Eurovisión (con una actuación fabulosa de Chanel), pero lo que ha ganado en respeto y popularidad la cantante no tiene precio. Lo que sí tiene es, al parecer, hartazgo.

Nacida como Paula Ribó González hace 32 años en Barcelona, la artista andaba ayer por el muy veraniego set de 'La Resistencia'. La despedida del programa se llevó una buena exclusiva cuando, antes de una actuación, Rigoberta tomó el micro para dejar a asistentes y a David Broncano impactados.

"Tengo que explicar una cosa importantísima", dijo con el típico hype de artistas o streamers, que muy a menudo no se cumple (ya sabes, el típico y odioso "se vienen cositas"). Pero vaya si se cumplió: "En otoño voy a hacer el final de la gira, después me retiro. Me retiro un rato largo". La cara atónita de Broncano lo decía todo.

Suponemos que el público pondría el mismo gesto, porque es indudable que 2022 ha sido un año explosivo en lo profesional para Paula. Su alter ego de Rigoberta llevaba desde 2019 dando sorpresas en Spotify, pero la confirmación de 'Ay Mamá' como artista comprometida y sin tabúes la han convertido en un referente.

Consciente del impacto de sus palabras, aseguró que preparaba la gira para finales de año con mucha ilusión, y que su retirada (en principio) podría ser solo de los focos: "Una cosa el retirarse de los escenarios, pero curro va a haber". Vamos, que lo mismo sigue componiendo y grabando.

No todo en la fama es buen rollo y dinero, exige un sacrificio que pocos cuentan con la claridad de la catalana: "La verdad es que estoy un poquito hasta el coño de las cosas, ya no puedo más". Curioso que lo diga un día antes de la colaboración prevista con Amaia, aunque con la expectación lo mismo se vuelve todavía más tendencia. Atentos estaremos.