Rosalía y Ester Expósito: la amistad inesperada que pone las redes patas arriba

Rosalía y Ester Expósito han vuelto a captar la atención en redes sociales, pero esta vez no es por un nuevo tema musical o un look rompedor. Y es que la cantante catalana y la conocida actriz de Élite, han sorprendido a sus seguidores con unas imágenes compartidas. La publicación ha generado una oleada de reacciones y, desde luego, no podía ser de otra forma al tratarse de dos de las mujeres más conocidas de nuestro país.

En su perfil de Instagram, donde cuenta con casi 28 millones de seguidores, Rosalía publicó una serie de selfies en compañía de Expósito. Las imágenes, que muestran a ambas en actitud cariñosa y relajada, parecen haber sido tomadas en una terraza de un restaurante en Los Ángeles. En ellas, las dos exhiben una complicidad que ha sorprendido a todo el mundo. La publicación ha alcanzado millones de likes y miles de comentarios, evidenciando la sorpresa y el entusiasmo de los fans ante esta inesperada amistad. Ester Expósito, por su parte, no tardó en repostear las imágenes en sus stories, añadiendo un vídeo de Rosalía hablando en inglés con una persona fuera de cámara, mientras celebraban la noche de San Juan.

Esta revelación llega un año después de que Rosalía pusiera fin a su relación con el cantante Rauw Alejandro. En su momento, se especuló sobre una posible infidelidad de Rauw con Expósito durante un fin de semana en República Dominicana, rumor que nunca se confirmó. No obstante, las recientes fotografías parecen disipar cualquier duda sobre una mala relación entre las dos artistas, algo que se ha especulado desde hace ya bastante tiempo.

Mientras los fans esperan con ansias nueva música de Rosalía, ella parece explorar el mundo de la interpretación, con rumores apuntando a un posible salto a Hollywood. Expósito, por su parte, sigue expandiendo su carrera internacionalmente y estrenará una nueva película de terror en octubre. ¿Será esta amistad fruto de un proyecto común o simplemente un vínculo personal que se ha hecho público? Por ahora, solo queda especular y seguir de cerca a estas dos estrellas que han revolucionado las redes con su recién anunciada amistad.