Rosalía y Jeremy Allen White continúan su romance en París en una fiesta llena de glamour antes de los Juegos Olímpicos

Rosalía y Jeremy Allen White han vuelto a robarse las miradas de todos al ser captados juntos en una lujosa gala en París. La fiesta, organizada por Vogue y LVMH, fue una previa de los tan esperados Juegos Olímpicos y reunió a lo más selecto del mundo del entretenimiento, la moda y el deporte.

La pareja formada por el actor y la cantante ha estado en bocas de todos desde 2023 y han sido el centro de múltiples especulaciones. Durante meses, la pareja se mantuvo alejada del ojo público, lo que alimentó rumores de distanciamiento. Sin embargo, hace poco más de una semana, fueron fotografiados paseando y compartiendo un momento romántico por las calles de Los Ángeles.

Ahora, la nueva reaparición pública de Rosalía y Jeremy no se ha hecho esperar mucho. Una semana después se les ha visto de nuevo muy juntitos en la glamurosa fiesta "Prelude to the Olympics" en la Fundación Louis Vuitton de la que la cantante española es coanfitriona.

Aunque llegaron por separado a la alfombra roja, dentro del evento han estado disfrutando juntos y demostrando que su química sigue intacta. Un vídeo que circula en redes sociales muestra a Jeremy cogiendo una pelota en las típicas máquinas de gancho para Rosalía.

Mientras Rosalía, radiante en un vestido dorado de Dior con transparencias, animaba a Jeremy desde atrás mientras él se concentraba para conseguir el regalo para ¿su novia? Después de varios intentos el intérprete de The Bear lo consiguió y le dio la pequeña pelota de baloncesto a Rosalía en un gesto muy romántico, parece que la pareja ya no se corta ni un pelo.

La fiesta, que también contó con la presencia de estrellas como Zendaya, Serena Williams y Mick Jagger, fue una celebración del lujo y el glamour. Organizada por figuras tan influyentes como Anna Wintour y Bernard Arnault, a la gala no le faltó un detalle.

La aparición conjunta de Rosalía y Jeremy en este prestigioso evento no deja duda que están juntos y muy felices. Aunque por el momento no tenemos confirmación oficial de ninguno de ellos, sus miradas lo dicen todo.