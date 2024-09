Rosalía da pistas sobre su nuevo disco: ¿qué significa Omega?

En 2017 fue Los ángeles. En 2018 tocó El mal querer. En 2022 llegó el turno de Motomami. Y ahora, sea a finales de 2024 o ya directamente en el próximo año 2025, se viene el cuarto álbum de estudio de Rosalía. ¿El nombre? Las pistas que la artista ha dado a través de sus cuentas de redes sociales miran hacia una guitarra colocada junto a la letra griega Omega, que simboliza el fin de las cosas. Esto podría ser o bien la temática de su nuevo proyecto o bien una mera indicación de que ya ha terminado la grabación y producción del álbum.

No son las únicas fotografías que ha subido, dado que, acompañado de un selfie, también hemos podido ver unas pistas de un programa de edición de audio. Que el proyecto está en marcha y avanzado es algo de lo que no cabe duda, más allá de no saber ni fechas ni temáticas. Todo eso ya ha valido para que sus seguidores empiecen a emocionarse y a calentar motores esperando noticias y confirmaciones.

Más pistas: "Stillz, uno de los directores de videoclips mas importantes de la escena musical, sube la publicación de Rosalía y, específicamente, la foto con los dibujos de OMEGA". En base a eso, los hay que ya asumen que Stillz está colaborando con Rosalía para que, más allá del producto musical, se lancen unos videoclips a la altura de lo que esperan los fans de la artista. No obstante, es necesario señalar que aún no hay nada confirmado y que seguramente aún tardemos un tiempo en saber con certeza qué pretende Rosalía en su cuarto álbum de estudio. Lo único que podemos garantizar, visto el éxito previo, es que seguramente sea un bombazo internacional.