Rosalía y su momento incómodo con un fan que puso las manos donde no debía: el vídeo que ha enfadado a sus seguidores

No es necesario decir que prácticamente todas las mujeres han tenido que lidiar en algún momento de su vida con un hombre que trató de sobrepasarse con ellas, y las celebrities no son una excepción. Las pasiones que levantan en muchos de sus fans generan, a veces, que algunos de ellos aprovechen sus interacciones en persona para tener un contacto indebido, y Rosalía ha sido la última en hacerse viral por un tema de este estilo.

En este clip viral, la cantante posa primero con uno de sus fans jóvenes, e incluso bromea con él, y después pasa a hacerse una foto con otro seguidor con el que tuvo una experiencia muy desagradable. En el vídeo se ve con claridad cómo él coloca la mano alrededor de la cintura de la cantante; ella, en respuesta, intenta quitarla de ese lugar, poniendo su mano por encima y desplazándola. El fan, en cambio, insiste y vuelve a colocar la mano en esa zona, y ahí es cuando Rosalía muestra de forma evidente que está molesta con ese gesto, y vuelve a apartar la mano del hombre, esta vez con más fuerza.

Como no podía ser de otra manera, miles de fans de la artista han mostrado su repulsa ante la forma de actuar de este hombre, y han compadecido a Rosalía, que mostró una gran paciencia con esta persona e intentó no amargar el momento al resto de fans que podían querer hacerse una foto con ella. Hay quienes han mencionado, incluso, que esta no es la primera vez que ocurre algo así con esta persona, y que es probable que en próximas ocasiones se tomen medidas para que no se acerque a la artista.

Lo cierto es que son pocas las celebridades de la talla de Rosalía que se muestran tan cercanas con sus fans como ella, pero son los momentos como este los que hacen a muchos artistas replantearse la manera en la que se acercan a sus seguidores. ¡Nadie merece pasar malos tragos como este!