Rosalía se queda fuera de las nominaciones a Álbum del Año en los Grammys: ¿una selección injusta?

Nunca llueve a gusto de todos, y las galas de premios más mainstream, como los Oscar, los Globos de Oro o los Grammy, son uno de los momentos del año en los que más arden las redes sociales, discutiendo sobre quiénes merecen más cada uno de sus premios. Cuando una obra muy popular se queda prácticamente fuera de uno de estos certámenes, el enfado de los fans puede ser incluso más notable, y eso es lo que ha ocurrido con Rosalía y con sus nominaciones a los Grammy.

Históricamente, la música publicada en idiomas que no sean el inglés ha quedado fuera de esta gala de premios, que ha acabado teniendo su propia edición para música en español, con los Grammy Latinos. El problema reside en que, actualmente, las canciones en idiomas como el español o el coreano tienen una influencia internacional muy superior a la de la mayoría de la música en inglés. Parece que la Academia de los Grammy se resiste a aceptar este nuevo panorama de la industria musical, y prefiere escoger propuestas más típicamente reconocidas en los Grammy y menos innovadoras, como el último álbum de Coldplay, que sí está entre las nominaciones a Álbum del Año. La nominación de Bad Bunny ha sido la primera en entrar en esta categoría con un álbum totalmente en español, pero todavía queda mucho camino por recorrer.

Por suerte, los artistas y el público son muy conscientes de que este tipo de galardones no distinguen a los malos artistas de los buenos. Muchos de los grandes músicos y actores de la historia no han recibido nunca premios como este, y aun así son recordados con gran admiración. Pero no deja de resultar frustrante para muchos que incluso las obras más influyentes queden relegadas a las categorías minoritarias, solo por no estar editadas en inglés. ¡Habrá que seguir teniendo esperanzas en que esta situación cambie en el futuro!