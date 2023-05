Rosalía responde contundente a lo ocurrido con sus fotos falsas: "Lo que da es pena"

Rosalía es la artista española más popular del mundo actualmente, y a pesar de que esto sea un gran orgullo para todos los que la admiran, es inevitable que haya quienes quieran subirse al carro de su fama y de su imagen para conseguir relevancia. Esto es lo que ocurrió con unas imágenes falsas que se publicaron hace unos días, en las que se había editado un selfie de Rosalía para que pareciese que estaba en topless. Las redes no tardaron en condenar a la persona que había publicado estas fotos, y se le dedicó una cancelación masiva por haber tomado esta decisión. Ahora, la cantante ha decidido que ya era momento de responder a lo que había ocurrido, y lo ha hecho de forma contundente.

Rosalía no ha dudado en calificar lo ocurrido como violencia, y es que todavía son muchas las personas que no ven un problema grave en utilizar la imagen de otras mujeres sin su permiso y para su propio beneficio. Existe una gran diferencia entre el humor y el falseo no consentido de imágenes sexualizadas, y las redes han estado de acuerdo con Rosalía en la escueta condena que ha hecho de lo ocurrido. Su respuesta era tan esperada que en unas horas su tuit ya supera los siete millones de impresiones.

La cantante catalana no ha dudado en calificar de penosa a la persona que editó y publicó estas imágenes sin su permiso, y la ha acusado de querer conseguir relevancia ('clout', '4 plays de +') a costa de su imagen. Si algo bueno ha traído toda esta situación tan desagradable es que miles de personas han reflexionado sobre la importancia de que las mujeres reclamen el derecho a que no se utilicen sus cuerpos ni su imagen al antojo de cualquiera. Viendo la respuesta a este asunto en redes, queda claro que la mayoría está cada vez más concienciada y es más reaccionaria en lo que a los derechos de las mujeres se refiere, así que habrá que esperar que este progreso siga adelante, para que ninguna agresión quede sin respuesta.