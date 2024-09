Selena Gómez se convierte en una de las billonarias más jóvenes a sus 32 años

Selena Gomez, quien comenzó su carrera en la televisión como estrella infantil en Disney, ha dado un salto monumental al convertirse en una de las billonarias más jóvenes del mundo. A sus 32 años, la actriz, cantante y empresaria ha logrado amasar una fortuna estimada en 1.3 mil millones de dólares, según Bloomberg. Este logro la sitúa entre las pocas personas que han alcanzado esta cifra por sus propios méritos a una edad tan temprana.

La carrera de Gomez ha sido una constante evolución desde sus días en la serie de Disney Los magos de Waverly Place, un papel que retomará en octubre con el reboot Wizards Beyond Waverly Place. Sin embargo, su éxito no se limita a la actuación. Su participación en la exitosa serie de Hulu Only Murders in the Building le ha valido múltiples nominaciones a los Premios Emmy y otros reconocimientos, como el Premio Satellite a la Mejor Actriz y tres People's Choice Awards.

Además de su carrera en el entretenimiento, Gomez ha demostrado ser una empresaria astuta con el lanzamiento de su marca de cosméticos, Rare Beauty, en 2020. La marca, conocida por su enfoque en productos veganos y libres de crueldad animal, ha jugado un papel crucial en su camino hacia el estatus de multimillonaria.

El éxito de Selena Gomez también se refleja en su impresionante presencia en las redes sociales. Con 424 millones de seguidores en Instagram, es una de las cuentas más seguidas de la plataforma, codeándose con otras figuras multimillonarias como Kylie Jenner y Cristiano Ronaldo. En TikTok, su influencia también es notable, con 58 millones de seguidores. Por supuesto, no podemos olvidarnos de su lado musical. Y es que Gomez tiene canciones tan exitosas como Taki Taki o I Can't Get Enough, que acumulan decenas de millones de reproducciones.

Con una carrera que abarca la música, la actuación y los negocios, Selena Gomez se ha consolidado no solo como una estrella global, sino también como un ejemplo de perseverancia y éxito en el competitivo mundo del entretenimiento.