Selena Gomez hace un regreso triunfal con 'Single Soon' y hace estallar las redes

Hace ya dos años que Selena Gomez lanzó sus últimos proyectos en solitario. Aunque hemos podido disfrutar de una colaboración como 'Calm Down' junto a Rema y de un single para promocionar su documental, 'My Mind and Me', hacía mucho que no se veía a la cantante brillar en un videoclip por su cuenta, y ha regresado por todo lo alto. 'Single Soon' es el título de esta divertida canción, cuyo mensaje ha encantado tanto a fans como a oyentes casuales, y gracias al cual las redes se han llenado de comentarios sobre el lanzamiento.

En 'Single Soon', se puede escuchar a Selena Gomez reflexionar sobre los últimos momentos de una relación. Ha decidido que ya es momento de terminar con su pareja, y se pregunta cuál es la mejor manera de cerrar este capítulo. Dice no tener ganas de aguantar lloros de nadie, así que se prepara para volver a vivir su vida de soltera con todas sus ganas. Se viste como más le gusta y llama a sus amigas para vivir una noche de desenfreno, tal y como se puede ver en el videoclip que acompaña a esta canción.

Este tema contrasta enormemente con el que ha lanzado hoysu clásica compañera, Miley Cyrus. Las enormes diferencias en tono y temática de estos dos singles ha hecho que muchos los comparen como mejor saben hacer las redes: con memes.

Ahora que Selena Gomez ha decidido dejar por un momento su trayectoria como actriz y traer nueva música a sus fans, lo que se preguntan muchos de ellos es cuáles serán sus siguientes pasos. A pesar de que sus lanzamientos musicales se hayan vuelto cada vez más escasos, el éxito de esta cantante en las listas es cada vez mayor, así que poca duda cabe de que el interés por escuchar todo lo que tenga que lanzar sigue siendo muy alto.