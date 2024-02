Selena Gomez sube una foto desnuda en una bañera en Paris promocionando su nuevo single Love On

Selena Gomez hizo una pose sugerente completamente desnuda dentro de una bañera en una nueva publicación de Instagram compartida el domingo 18 de febrero mientras disfrutaba de '40 horas' en París.

La cantante y actriz de Only Murders In The Building, de 31 años, que recientemente había incendiado Instagram con esta foto subida de tono junto a su novio Benny Blanco, uso la publicación para promocionar su próximo sencillo titulado Love On, que se lanzará a finales de este mes, el 22 de febrero.

En la foto se puede ver a la estrella sentada dentro de una bañera mientras levanta las manos en el aire de espaldas a la cámara. Gómez esta cubierta de burbujas de jabón con su pelo negro recogido en un simple moño en la parte posterior de su cabeza.

En el título de la publicación, Selena escribió para sus 429 millones de fans y seguidores, "40 horas. París. Love On 22/02".

La publicación incluye otras imágenes de Selena Gomez por Paris empezando por una con la Torre Eiffel de fondo y dos fotografias en las que se la ve disfrutando de un delicioso croissant.

A principios de esta semana, la cantante anunció que lanzaría un nuevo sencillo el 22 de febrero. "Espera hasta que encienda mi amor. Haz presave de mi nueva canción 'Love On' que saldrá el 2.22."

Además, compartió esta imagen de la portada de la canción en la que se ve a Selena parada cerca de una puerta acristalada abierta que conduce a un balcón.

Gómez viste una bata blanca mientras y tiene otra toalla blanca envolviendo sobre su cabeza mientras luce unas gafas de sol también blancas. Un sereno océano azul se extiende detrás de la cantante y ofrece un telón de fondo a la imagen.

Love On llega después de que ella lanzara la canción, Single Soon, en agosto del año pasado, que fue producida por su novio Benny Blanco y Cashmere Cat.