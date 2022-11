Shakira confirma que no cantará en el Mundial de Fútbol de Qatar

La cantante colombiana Shakira ha informado este jueves que finalmente no participará en el Mundial de Fútbol de Qatar, según han informado a EFE fuentes de su entorno.

"Las informaciones publicadas hasta el momento acerca de su participación y su posterior cancelación se han basado en rumores e información no oficial", han indicado las mismas fuentes.

De esta forma, la cantante latinoamericana se suma a otras estrellas que han decidido no participar en este gran torneo debido por su rechazo a la situación social y política en Qatar. Cantantes como Dua Lipa o Rod Stewart y streamers como Ibai también han anunciado que no estarán en el Mundial. Por su parte Ibai Llanos explicó que "Me ofrecieron ir en el avión con la Selección Española de Fútbol a Qatar, a grabar contenido, y lo rechacé".

La cantante no ha querido lanzar ningún tipo de comunicado ni ha puesto ningún post en redes sociales anunciando su no participación o explicando los motivos, suponemos que para ahorrarse que sus redes sociales se conviertan en una batalla campal entre defensores y críticos del Mundial.

Recordemos que la carrera y la vida de la artista colombiana están estrechamente ligadas al mundo del fútbol. En 2010 lanzaba 'Waka Waka (This time for África)', la canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010.

La canción es uno de los mayores éxitos de su trayectoria musical y gracias a la grabación del videoclip de la misma conocía a Gerard Piqué, el que fuera su pareja durante 12 años y el padre de sus dos hijos.