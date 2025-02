Shakira lanza un dardo a España y Piqué en pleno concierto: "Por ti me mudé a un país socialista"

El regreso de Shakira a los escenarios no solo ha estado marcado por su imponente despliegue musical, sino también por sus ya habituales indirectas a Gerard Piqué. En pleno concierto en Brasil, la cantante sorprendió al público al cambiar la letra de Don't Bother, en lo que muchos han interpretado como una crítica no solo a su ex, sino también a España.

Durante su actuación en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, Shakira interpretó el tema en cuestión con una modificación bastante significativa en su letra. Mientras que la versión original dice: "Por ti renunciaría a todo lo que tengo y me mudaría a un país comunista", la colombiana optó por cantar: "Por ti renuncié a todo lo que tenía y me mudé a un país socialista".

Para muchos, la frase hace referencia directa a su relación con Piqué, que la llevó a instalarse en Barcelona durante más de una década. Sin embargo, otros han interpretado la alusión al "país socialista" como un guiño a sus problemas legales con la Hacienda española, que en noviembre de 2023 la llevaron a aceptar un acuerdo judicial tras ser acusada de fraude fiscal.

La cantante, que recientemente se mudó a Miami junto a sus hijos, no ha hecho declaraciones al respecto, pero este nuevo gesto se suma a la larga lista de mensajes que ha lanzado en sus últimos proyectos musicales. Desde su sesión con Bizarrap hasta canciones como El Jefe, Shakira ha aprovechado su música para hablar de su vida personal, y su gira Las mujeres ya no lloran no parece ser la excepción.

Por ahora, el tour continuará por varios países de América Latina antes de aterrizar en Estados Unidos, donde se espera que la colombiana siga sorprendiendo, aunque esperemos que, esta vez, sin indirectas para España.