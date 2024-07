THE ERAS TOUR

Stevie Nicks disfruta en Dublín del concierto de Taylor Swift que le dedica las canciones sorpresa: "Ella es mi heroína"

La cantante de Fleetwood Mac no quiso perderse uno de los conciertos de Taylor Swift en Dublín y lo dio todo en el palco VIP. Swift decidió homenajearla en el set acústico interpretando por primera vez Clara Bow, canción de TTPD en la que aparece mencionada, y también You'Re On Your Own Kid, canción de Midnights que Stevie Nicks dijo que le recordaba a su amiga Christine McVie.