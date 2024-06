Taylor Momsen actualiza su estado de salud después de que un un murciélago le mordiera durante su concierto en Sevilla como telonera de AC/DC

Taylor Momsen tuvo una desafortunada sorpresa durante un reciente concierto en vivo en España como telonera de AC/DC, cuando fue mordida por un murciélago que se había posado en su pierna.

La actriz de Gossip Girl y vocalista principal de la banda de rock The Pretty Reckless estaba en sobre el escenario en el estadio de la Cartuja en Sevilla, España, cuando miembros del público comenzaron a gritar en un esfuerzo por alertarla sobre el animal en su pierna.

Un murciélago volo hasta posarse en el borde del minivestido con encaje de Momsen sobre su muslo, sin que ella se diera cuenta, mientras interpretaba la canción Witches Burn.

Las imágenes se han vuelto virales después de que la propia Momsen, de 30 años, las subiera a sus redes sociales. En ellas se ve como preguntan a la multitud qué están tratando de señalarle el murciélago "Ustedes están señalando algo y no sé lo que están diciendo”, dijo, antes de encogerse de hombros y seguir caminando por el escenario.

Luego, se da cuenta de la criatura y con calma pide ayuda para sacarla. "Hay un maldito murciélago volador en mi pierna en este momento, ¿alguien puede ayudarme, por favor?" Momsen dijo por el micrófono, antes de echar la cabeza hacia atrás riéndose. "¡Realmente debo ser una bruja!". Finalmente el vídeo muestra a un miembro del personal acercándose a Momsen y sacudiendo su vestido para alejar al murciélago.

"MOMENTO DE ROCK AND ROLL en Sevilla el miércoles durante Witches Burn de todas las canciones un murciélago voló sobre mí y se aferró a mi pierna en el momento en que estaba actuando y no tenía idea hasta que la increíble multitud siguió gritando y señalando. Era lindo, pero sí, me mordió así que vacunas contra la rabia durante las próximas dos semanas. Gracias a todo el personal del hospital que me apodó #batgirl después de verlo en las noticias locales esa mañana", aseguró en Instagram.

Al día siguiente, Momsen, quien interpretó a Jenny Humphrey en cuatro temporadas del drama adolescente Gossip Girl, compartió más imágenes de sus actuaciones en la ciudad española, como parte de sus dos conciertos como teloneros de AC/DC. Señaló que, afortunadamente, la segunda noche estuvo libre de murciélagos. "PD: las vacunas contra la rabia NO son divertidas", añadió.