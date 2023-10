Taylor Swift lanza dos nuevas versiones de Cruel Summer y consigue dominar los cuatro primeros puestos de iTunes

Desde que empezó el verano, los swifties no han dejado de escuchar la canción de Cruel Summer sin parar, algo que la ha llevado a mantenerse en los tops a lo largo de estos meses, y, aunque ya ha llegado el otoño, esta ha continuado recibiendo el mismo apoyo. Y, por lo que parece, ahora los fans cuentan con dos versiones más para disfrutar de este tema, algo con lo que Taylor Swift ha querido sorprender a sus fans para agradecerles el apoyo que ha recibido estos días la película de The Eras Tour en los cines.

Tal y como ha compartido la cantante, le ha hecho especialmente feliz ver a todos los fans disfrutando, ya que ha estado viendo muchos vídeos en los que aparecen bailando y generando ese "caos alegre" que tanto les caracteriza. Por ello, ha querido agradecérselo lanzando dos nuevas versiones de Cruel Summer: la versión en vivo del concierto de The Eras Tour y un nuevo remix que ha hecho la productora LP Giobbi.

Y, por lo que parece, los fans no han tardado en mostrar todo su apoyo a estas dos nuevas versiones, ya que ahora no solo ocupa los dos primeros puestos de iTunes en Estados Unidos con esta canción, sino que ya se ha hecho con el Top 4 de esta plataforma. Pese a que los remixes de Taylor Swift no suelen recibir tanto apoyo, por ahora parece que esta nueva versión de Cruel Summer está gustando a los swifties.

Por otro lado, la publicación de la versión en vivo ha provocado que muchos se entusiasmen con la posibilidad de que lance todos los audios del concierto, algo que muchos están deseando tener. Aun así, por ahora tendrán que conformarse con Cruel Summer y con el lanzamiento de 1989 (Taylor’s Version), el cual está ya a la vuelta de la esquina, ya que llegará el 27 de este mes.