Taylor Swift reacciona a sus históricas nominaciones a los Premios Grammy por 'TTPD'

Taylor Swift reaccionó a sus históricas nominaciones a los Premios Grammy durante su primer concierto del Toronto Eras Tour. Hablando con sus fans el jueves 1 de noviembre por la noche durante la parte de la canción sorpresa de su show, la superestrella del pop dijo: "Vosotros hicistéis algo increíble en el transcurso de los últimos meses".

"Solo me refiero a lo que hiciste al aceptar el álbum 'The Tortured Poets Department'. Realmente me ha dejado boquiabierto porque es muy emotivo para mí que este álbum lo haya escrito durante el Eras Tour", continuó, según este video compartido en las redes sociales.

Swift, de 34 años, detalló que escribió el álbum "todo mientras intentaba mantenerlo en secreto" para sus fans antes de "trabajar muy duro para armar en secreto un nuevo capítulo en la gira Eras de 'The Tortured Poets Department'" porque quería para "sorprenderlos".

"Y vosotros habéis sido maravillosos al entrar en este álbum y comprender realmente de dónde vengo con él y lograron, por lejos, la semana de debut más grande que he tenido de un álbum", dijo.

"Y mantuvisteis ese álbum en el número uno durante casi cuatro meses. Y lo más reciente que hicieron, porque todo lo que sucede es un reflejo directo de la pasión que muestran, fue que conseguistéis que este álbum esté nominado a seis premios Grammy. Es tan increíble, así que gracias".

El 8 de noviembre, la cantante se convirtió en la primera mujer en la historia en ser nominada siete veces a álbum del año en los Grammy.

Ya ganó la categoría principal cuatro veces, rompiendo un récord en la entrega de premios de este año cuando se llevó a casa el hardware de “Midnights”.

Además de AOTY, está nominada a grabación del año (Fortnight), canción del año (Fortnight), mejor álbum vocal pop (The Tortured Poets Department) y mejor vídeo musical (Fortnight) .

Además de eso, obtuvo una nominación a la mejor interpretación de dúo/grupo pop por su participación en la canción Us de Gracie Abrams.