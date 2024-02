Travis Kelce tuvo que mudarse tras empezar a salir con Taylor Swift: su hermano asegura que fue por motivos de seguridad

Desde que surgió el amor entre Taylor Swift y Travis Kelce, ambos se han convertido en una de las parejas de moda del momento, algo que ha provocado que los focos estén siempre puestos sobre ellos, lo que provoca todo tipo de respuestas a su alrededor. Porque, aunque hay muchos que celebran este nuevo romance, también son muchos los que detestan que les esté yendo tan bien a ambos, algo que se ve reflejado en las redes cada vez que surge una nueva publicación sobre ellos.

Pero, pese a que el odio y el fanatismo siempre han estado presentes en las redes sociales, cuando estos traspasas la pantalla, estos pueden llegar a convertirse en un peligro real no solo para ellos, sino también para todo su entorno. Esto es algo sobre lo que el hermano de Travis, Jason Kelce, no ha dudado en hablar de forma pública en The Big Podcast, debido a todos los cambios que ha traído consigo el inicio de esta relación.

Porque, aunque sabe que la fama tiene grandes cosas y que le parece "una locura sentir cuánta alegría" le brindan a la gente, también asegura que "tiene sus inconvenientes", momento en el que Jason reveló que Travis tuvo que mudarse e irse de su casa por "motivos de seguridad". Y, aunque por suerte no le ha pasado nada grave, los fanáticos no han dejado de dar problemas alrededor de su casa, ya que no solo irrumpen en su propiedad, sino que también golpean las ventanas de su casa.

Por este motivo, Jason Kelce ha destacado lo diferente que es el ser conocido únicamente "en el mundo del fútbol" que en el "mundo Taylor" y "el mundo de la cultura pop", algo que se ve reflejado en la intensidad de algunos fanáticos. Sin duda, la obsesión de algunas personas puede convertirse en un gran peligro para las celebridades, ya que no saben cuándo alguien puede sobrepasar los límites. Por suerte, parece que Travis Kelce no está dejándose vencer por estos inconvenientes, algo que se ve reflejado en lo felices que se veían ambos durante la celebración de su victoria en la Super Bowl.