El vídeo de Travis Kelce con su ex, Kayla Nicole, que ha encendido un debate entre los fans de Taylor Swift

Poca duda cabe de cuál es la pareja de celebrities del momento: Taylor Swift y Travis Kelce están en uno de sus momentos pico, después de que el equipo de él haya salido victorioso en la Super Bowl, y ella esté en pleno tour y sumando nuevos éxitos a su trayectoria musical. Desde que comenzaron los rumores al respecto de la relación, los fans de la artista han estado muy contentos de ver a su cantante favorita tan feliz junto a un nuevo amor, pero ahora un vídeo antiguo de Travis Kelce junto a su exnovia, Kayla Nicole, ha provocado un enfrentamiento entre quienes ven en una u otra a la mejor pareja para el deportista.

En este vídeo, se puede ver cómo Kayla Nicole felicita de forma muy entusiasta a Travis Kelce tras una de sus victorias, y eso ha sido suficiente para que muchos acusen a Taylor Swift de no apoyar a su pareja con la misma energía y cariño que su ex. Muchos han opinado que se veía una complicidad mayor entre Travis Kelce y su antigua novia, pero otros muchos han expresado que ese tipo de demostraciones frente a la cámara no tienen, en realidad, ningún significado importante. Sin ir más lejos, poco tiempo después de que se grabase ese clip que se acaba de hacer viral Kayla Nicole y Travis Kelce terminaron su relación.

Los fans de Taylor Swift han sido los que más se han indignado con toda esta situación, ya que la cantante ha hecho enormes esfuerzos durante los últimos meses para apoyar a Travis Kelce todo lo posible. Las vidas de las familias de ambos se han visto alteradas por esta relación tan mediática, y la presión sobre ambos no podría ser más alta. Sin un pequeño resquicio que criticar, los haters han recurrido a la comparación con Kayla Nicole para tener material con el que desestabilizar la imagen pública de la pareja. ¡Por suerte, los swifties no se dejan convencer con tanta facilidad!