BB Trickz y su accidente en plena grabación: así fue la caída que sufrió en su último videoclip

La rapera BB Trickz ha vuelto a generar revuelo en redes tras el lanzamiento de su nuevo tema, Super. Más allá de la música, lo que ha llamado la atención de los seguidores ha sido un inesperado accidente ocurrido durante la grabación del videoclip. En una de las escenas, la artista cae de una plataforma que se rompe bajo sus pies, dejándola fuera de cuadro en lo que parece un accidente real. Aunque en el videoclip final no se dan explicaciones, el teaser publicado previamente muestra que la caída fue más grave de lo que parece, llevando incluso a la cantante a urgencias.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. En los comentarios del teaser, muchos usuarios se tomaron la situación con humor, mientras que otros mostraron cierta preocupación, aunque sin alarmarse demasiado. A pesar de todo, BB Trickz no ha dado detalles sobre posibles lesiones, lo que indica que, afortunadamente, el incidente no tuvo mayores consecuencias.

La artista no ha hecho declaraciones oficiales sobre el accidente más allá de lo mostrado en el teaser. Su actividad en redes sociales sugiere que se encuentra en buen estado y que la caída no ha supuesto un freno para sus proyectos.

Con Super, BB Trickz sigue consolidando su carrera, que, hasta hace unos días, parecía estar en estado de pausa. Aunque esta vez la atención se ha centrado en su percance durante el rodaje, el videoclip sigue acumulando reproducciones y comentarios. Lo que es seguro es que, una vez más, la artista ha sabido captar todas las miradas.