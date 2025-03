Damon Albarn anuncia el próximo lanzamiento del nuevo álbum de Gorillaz: "¡Que alguien me acuse de soltar el pie del acelerador!"

Damon Albarn ha sorprendido a los seguidores de Gorillaz con una emocionante noticia: la banda lanzará un nuevo álbum este mismo año. El músico británico, conocido por su inagotable creatividad y su capacidad para explorar distintos géneros y proyectos, parece no tener intenciones de reducir el ritmo.

En una reciente entrevista con la revista francesa Les Inrockuptibles, Albarn habló sobre su participación en la ópera La flauta mágica II, La malédiction y fue consultado acerca de sus planes para 2025. Su respuesta no dejó lugar a dudas sobre su intenso calendario de trabajo: "Estoy terminando un álbum de Gorillaz", afirmó. Y añadió con su característico sentido del humor: "¡Una ópera y un álbum de Gorillaz me parecen suficientes para 2025! ¡A menos que alguien me acuse de soltar el pie del acelerador!"

Las declaraciones de Albarn fueron respaldadas por Jamie Hewlett, cofundador y artista visual detrás de Gorillaz, quien utilizó su cuenta de Instagram para confirmar la noticia. En una publicación, escribió: "Sí, el nuevo álbum saldrá este año", acompañado de un emoji de pulgar hacia arriba. Además, según informes del podcast francés Nova, Albarn mencionó que espera finalizar el álbum en aproximadamente seis semanas, lo que sugiere que el proyecto está en una fase avanzada de producción.

Por el momento, se desconocen detalles sobre el título del disco o los artistas que podrían colaborar en él. Sin embargo, la expectativa es alta, ya que este será el primer lanzamiento de Gorillaz desde Cracker Island (2023), un álbum que contó con la participación de reconocidos músicos como Thundercat, Bad Bunny y Stevie Nicks. Con su característico enfoque innovador y ecléctico, es muy probable que este nuevo trabajo continúe sorprendiendo a sus seguidores y ampliando los límites del sonido de la banda.