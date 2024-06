Troye Sivan encandila al público del Primavera Sound con un polémico concierto

El Primavera Sound de Barcelona ya ha terminado y, como siempre, ha sido un fin de semana inolvidable con actuaciones destacadas que dejaron al público boquiabierto. Una de ellas fue, sin duda, la de Troye Sivan, quien ha destacado como uno de los artistas más comentados del festival, ya que su actuación no solo encendió el escenario, sino que también ha sido de los más comentado en las redes sociales.

El artista australiano dejó una huella imborrable con su electrizante show. "PRIMAVERA HOLY F***", escribió Sivan en sus redes sociales después del concierto, acompañado de un vídeo que capturó al público vibrando al ritmo de Rush. Sin embargo, esta canción se hizo famosa no solo por su pegajoso ritmo, sino por el momento que dejó a todos sin aliento: en medio de la actuación, Sivan se besó apasionadamente con uno de sus bailarines, un gesto con el que celebró su identidad queer.

El show de Sivan rindió homenaje a la legendaria Madonna, emulando su icónica gira Blonde Ambition de 1990. En la interpretación de One of your girls, apareció con un corsé negro evocando el famoso atuendo de Jean Paul Gaultier diseñado para la Reina del Pop, reforzando su estatus de icono queer. Continuó con temas emblemáticos como What’s the Time Where You Are?, My My My!, Bloom, y Dance to This, pero fue In my room la que realmente conmovió a los asistentes. En ella, Sivan compartió el escenario con el cantante español Guitarricadelafuente, creando un momento íntimo y lleno de complicidad al cantar juntos en una cama, demostrando una enorme química.

Por último, el concierto de Sivan también tuvo otro momento bastante polémico en redes: en un momento determinado del show, el artista hizo una performance en la que, utilizando un micrófono, simula una felación en pleno directo. Por supuesto, se trata de una simple performance que nada tiene de ofensivo, pero ya sabemos cómo son las redes…