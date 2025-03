Vega: "Quiero tocar como quiera, no como me digan, si no te conviertes en un estratega"

Mercedes Mígel Carpio (Córdoba, 1979), conocida artísticamente como Vega, saltó a la fama en España en 2002 a raíz de su participación en la segunda edición de Operación Triunfo, un tiempo que recuerda con amargura porque musicalmente estaba "en otro mundo y en otra querencia distinta".

"Lo pasé mal porque cuando entré me hacían cantar cosas que no solo no me gustaban, sino que no me sentía representada", rememora Vega, mucho más inclinada hacia los riffs de guitarra del Super 8 o el Pop de Los Planetas que hacia las canciones que le imponían en la televisión.

Al salir del programa, la artista quiso debutar con un tema propio, algo muy alejado del disco "con canciones latinas y con bailarinas alrededor" que le ofrecieron hacer.

"Me dejaron sacar una canción mía para ver si me estrellaba de una vez y dejaba de dar por saco, te lo digo así, literalmente", rememora la cantautora, quien cuenta que querían que ella interpretara "el papel de niña con pelo largo y guitarra".

"Escribía mis canciones, y donde yo las oía con guitarras distorsionadas, un productor cogía y me las ponía perfectamente amables", añade sobre esto la artista, quien denuncia haber necesitado muchos "años de conocimiento y de peleas con los productores" para encontrar su sonido.

Este primer encontronazo con el negocio le llevó a crear su propio sello: La Madriguera, con el que se libró de las imposiciones de multinacionales que ponían por delante los intereses económicos a los artísticos.

Este no es el único desacuerdo que Vega manifiesta con el mundo de la música, ya que también denuncia la precariedad en la contratación.

"A las mujeres nos pagan menos, mucho menos –señala Vega–, y yo he dicho que quiero tocar como quiera tocar, y no como me diga alguien, porque si no, al final te conviertes en un 'pinkwashing' para todo esto".

Sobre Ignis, el disco que la artista publicó el pasado octubre y que ahora está presentando por distintas salas españolas, Vega explica que es a la vez "el final de algo anterior y el principio de algo que ha tardado casi 10 años en cuajar".

Además, la artista ha presentado el disco sin sencillos, una anomalía en la industria, que contrasta con los cinco avances que tuvo en 2022 Mirlo Blanco.

"Si empiezas a desmenuzar el trabajo en sencillos, parece que dé igual que hayas hecho un disco entero; con Mirlo Blanco tuve la sensación de que había roto mi propio álbum", explica al respecto Vega.