Will Of The People, el disco más grandioso de Muse

El grupo rockero por excelencia de la generación 'millennial' intenta agrandar su leyenda con el que puede ser su trabajo más potente, ambicioso y recargado hasta la fecha.

Esta claro que Muse salieron de la pandemia con ganas de seguir creciendo, de seguir llenando estadios (si es que Coldplay deja alguno libre) y de seguir enarbolando la bandera del rock and roll hasta sus últimas consecuencias.

Cuando Warner Records se acercó a la banda para que sacaran un disco de grandes éxitos que recopilara lo mejor de sus primeros ocho discos de estudio el trio de Teignmouth respondió creando un nuevo disco en el que suenan más a Muse que nunca, valga la redundancia.

"Estábamos llegando a un punto en el que se hablaba de hacer un álbum de grandes éxitos y no estábamos realmente a favor de hacerlo", dijo Matt Bellamy en una entrevista con The Big Issue el pasado mayo. "Así que es casi como si hubiéramos hecho un disco que es un álbum de grandes éxitos pero de nuevas canciones".

"Eso significa que este álbum podría tener una pista de metal, y es como la mejor pista de metal que hemos hecho. O hay una especie de balada suave, canción de amor y es probablemente la mejor canción de amorque hemos hecho, y así sucesivamente", sentenció, y después de escucharlo entero es exactamente lo que han conseguido.

Quizás no sean las mejores canciones de su repertorio pero desde luego se han esforzado por hacer diez temazos incontestables que perfectamente podrían ser singles todos y cada uno de ellos.

Hay canciones que son puro metal como la que da título al album, 'Will Of The People', que recuerda descaradamente a ‘The Beautiful People’ de Marilyn Manson.

Luego nos encontramos con 'Compliance', que no tiene nada que ver con la anteiror y que es un festival electrónico de sintetizadores con una letra anti-sistema que recuerda a canciones clásicas de la banda como 'Uprising'.

En otras como 'Liberation' parece que quisieran a jugar a ser Queen con el piano, los coros épicos y los cambios de ritmo.

El disco tiene su balada más auténtica en 'Ghost’, una canción melancólica montada sobre un piano como único acompañamiento para vestir la voz de Matt Bellamy.

También intentan replicar el sonido space rock de su legendario 'Knights Of Cydonia' en 'Euphoria', tres minutos de riffs de guitarra acelerados llenos de distorsión pensados para incendiar estadios.

Pero sin duda la canción más grandiosa y recargada del disco, en la que se sintetizan todos los estilos a los que Muse hace referencia en este trabajo, es 'Kill Or Be Killed'. Matt Bellamy describió la canción como "la mejor pista de metal/progresivo que hemos hecho", con "riffs de guitarra pesados ​​​​de granito con tintes industriales".

Después de verles en concierto en el Mad Cool, en el que tocaron cuatro canciones de este disco, puedo decir que no desentonaban entre los grandes clásicos de la banda y que lograron poner a todo el mundo a saltar con ellas.

Un disco lleno de canciones que tratan temas globales, apelan a la movilización de las masas, hablan de las inquietudes sociales y los problemas del mundo en medio de tanta crisis. La voluntad de la gente, Matar o ser matado, Sumisión, Liberación, Euforia y Estamos jodidamente jodidos son las traducciones de los títulos de la mayoría de canciones con las que intentan crear una banda sonora de la post-pandemia.

No me parece un disco especialmente original, diferente o que vaya a cambiarte la vida pero si te gusta el rock, eres fan de Muse o de grupos como Queen, en 'Will Of The People' vas a encontrar una pequeña colección de temazos cañeros y pegadizos perfecta para agitar la cabeza, corear el estribillo o saltar en un concierto.