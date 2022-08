10 consejos para hacerte rico

Más información Diez trucos para que te deje de gustar tu amor imposible

Hace un par de semanas me permitía daros consejos para encontrar el amor. Ingenuo de mí, pensaba que eso es lo que os importaba, cuando en realidad lo que todo el mundo es convertirse en millonario. Por algo celebráis cada año mi cumpleaños con elsorteo de la Lotería de Navidad y no un especial de First Dates. Atentos.

1. Funda una religión. Consiste básicamente en decirle a la gente que Dios te ha hablado al oído y te ha dicho que los demás deben entregarte su dinero.

2. Cásate con alguien que sea rico. Si tiene 90 años, mejor.

3. Atraca un banco. Lo más probable es que te pillen pero serás rico durante unos instantes.

4. Ten una idea genial que mejore la vida de la gente.

5. Quítale a alguien una idea genial que mejore la vida de la gente.

6. Trabaja duro. Bueno, no, mejor juega a la lotería.

7. Desea ser rico e insiste. A veces los sueños se cumplen por cansinismo.

8. Emigra a un país con una renta per cápita muy baja. Con tu sueldo normal de aquí allí eres rico.

9. Piensa que no es más rico quien más tiene sino quien menos necesita.

10. Recuerda que el dinero no da la felicidad pero la ausencia de él menos.

