10 juegos de PlayStation 2 que marcaron a la Gen Z

Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo

Este juego de plataformas y acción estaba narrado como un cuento. Su mecánica de dar marcha atrás en el tiempo gracias a la Daga del Tiempo, unida al carpeteo entre el protagonista y Farah, generó un clásico que conquistó los corazones de cualquiera que se acercara.

Resident Evil 4

El terror siempre ha tenido un lugar privilegiado en los videojuegos, pero el giro a la acción de esta saga supuso un enorme soplo de aire fresco. Además, los memes no se hicieron esperar, gracias a que la aventura de Leon por rescatar a la hija del presidente de los Estados Unidos tenía lugar en una España con unos aldeanos con acento latino. “Detrás de ti, imbécil” y frases similares se siguen repitiendo hoy en día.

God of War

La venganza de Kratos contra el monte Olimpo y su ascenso como Dios de la Guerra es una de las grandes epopeyas de los 2000. Todo dio comienzo con este hack’n slash que destacaba por molar gracias a su violencia y estilo de juego.

Tomb Raider: El ángel de la oscuridad

El regreso de Lara Croft a las consolas de Sony supuso un cambio de rumbo que podría señalar a Matrix como una de sus máximas inspiraciones. El toque oscuro y la acción más edgy no fue del gusto de todos, pero mantuvo a su protagonista como una de las principales caras de la industria también para la Gen Z.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Hideo Kojima se decidió a contar una precuela en plena Guerra Fría para la tercera entrega en 3D de su franquicia estrella. Antes de ser Big Boss, un joven Naked Snake tenía que sobrevivir en la jungla rusa para derrotar a su mentora e iniciar el camino hacia su villanía. Una historia llena de giros y referencias que todavía nos hace soltar una lagrimita con su final.

Jak and Daxter: El legado de los Precursores

Antes de cambiar el medio con The Last of Us, en Naughty Dog eran auténticos expertos en los juegos de plataformas. Después de la trilogía de Crash Bandicoot, crearon su propia IP con Jak and Daxter, consiguiendo un gran éxito. Más tarde cambiaron de rumbo, inspirados por…

Ratchet & Clank

Las plataformas se unieron a los disparos con este lanzamiento de Insomniac Games. El lombax y su acompañante robot ofrecieron horas y horas de diversión, dando comienzo a una franquicia que acabó contando hasta con su propia película y que sigue vigente hoy en día.

Need for Speed: Most Wanted

Las carreras en PlayStation 2 eran perfectas para picarse con los amigos. En este sentido, Most Wanted fue realmente el juego más deseado, ofreciendo diversión arcade a raudales en el año 2005.

GTA: San Andreas

Grand Theft Auto es una de las franquicias estrella de la industria. San Andreas fue su máximo exponente en PlayStation 2, depurando lo ya ofrecido en GTA III y GTA: Vice City ofreciendo tres ciudades que explorar, incontables minijuegos y actividades secundarias y un montón de libertad en medio de una guerra de bandas.

Pro Evolution Soccer

Otro de los reyes de las quedadas de amigos. El Pro (o el FIFA, si eras del otro bando) te permitía vivir cualquier partido de ensueño, celebrar los goles como si hubieras ganado la Champions o no hablarte con tu colega en dos días si la cosa se había puesto especialmente tensa. ¿La mejor entrega? Aquella a la que le echaras más horas, por supuesto.