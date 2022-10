12 de octubre, Día Mundial de la Serendipia

El diccionario define serendipia como "La circunstancia de encontrar por casualidad algo que no se buscaba".

A Cristóbal Colón le pasó como a mí con la Última Cena. Salió con los amigos a dar una vuelta y la cosa se le fue de las manos. Gracias a eso en Europa tenemos tomates, patatas, chocolate o maíz y en América café, arroz o aceite de oliva. Gastronómicamente hablando, fue un encuentro feliz.

Cuando los españoles llegaron a América, acostumbrados a sus andrajosas y malolientes paisanas de la Europa medieval, sujetas además al yugo moral de la Iglesia, alucinaron con las liberales indígenas. "Hay muy buenos y lindos cuerpos de mujeres- escribe el propio Colón-, y van desnudos todos, hombres y mujeres, como sus madres los parieron."

Pedro Hernández añade: " Las indias de costumbre no son escasas de sus personas y tienen por gran afrenta negarlo a nadie que se lo pida." Orellana afirmó: "Las indias son lujuriosísimas", y Gonzalo Fernández de Oviedo remata: "El español que no tenía ocho o diez es porque no podía."

Pero como dijo el genio de Javier Krahe: "No todo va a ser follar", y ya sabemos lo que pasó. En su ciega avaricia y afán conquistador, los españoles cometieron muchos excesos, si bien muchas veces contaron como aliados guerreros con los miembros de tribus sometidas como en el caso de Hernán Cortés, que tuvo en su ejército a los totonacas y los tlaxcaltecas, a los que se unieron centenares de cholultecas, todos juntos «como hermanos contra aquel tirano fiero y carnicero de Moctezuma», como escribirá Diego Muñoz Camargo. Y es que como todos sabemos, los aztecas eran muy amigos de esclavizar y usar para sacrificios humanos a las tribus colindantes, cosa que a estos últimos no les parecía bien.

Como hemos dicho, los españoles también cometieron muchísimos abusos, pero también hay que decir que la preocupación de personalidades como Bartolomé de las Casas o Francisco de Vitoria dio lugar a la primera legislación sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional de la historia, Gracias a estos dos religiosos, en 1542 se promulgaron las Leyes de Indias, que afirmaron que los indios eran seres humanos libres y los ponía bajo la protección directa de la Corona.

Que ya se cumplieran estas Leyes es otra cosa, porque con los medios y las distancias de la época los reyes de España apenas podían hacer cumplir su autoridad allende los mares y allí cada uno hacía lo que le parecía.

A diferencia de franceses o ingleses ( que prácticamente exterminaron a los indios), los españoles se mezclaron con la población local. Incluso escribieron las primeras gramáticas de las lenguas indígenas. No me imagino yo al General Custer haciendo lo mismo.

El principal enemigo de los indígenas, además de los españoles o los propios enemigos indígenas, fueron, y en mucha mayor medida, las enfermedades que los conquistadores trajeron consigo desde Europa, que hicieron estragos entre una población no inmunizada.

Los españoles llevaron la viruela, el sarampión, la peste bubónica, la difteria, el tifus, la escarlatina, la varicela, la fiebre amarilla…A cambio los americanos replicaron con el tabaco y el reggaeton. Empate.