Among Us 3D ya es oficial: todo lo que sabemos sobre su lanzamiento

Han pasado cinco años desde que Among Us se convirtiera en uno de los grandes fenómenos de la pandemia. Durante aquellos meses de confinamiento, millones de personas encontraron en este juego una forma de entretenimiento mientras intentaban desenmascarar al impostor de la nave. Su éxito fue arrollador, en parte gracias a su accesibilidad y al impulso de los streamers, que lo convirtieron en un imprescindible en Twitch.

Ahora, Innersloth ha anunciado lo que podría considerarse una secuela: Among Us 3D, una versión completamente renovada que llegará en algún momento de 2025. Este nuevo título toma inspiración del Among Us VR, lanzado hace tres años, pero con la diferencia de que no requerirá un visor de realidad virtual, lo que lo hace más accesible para los jugadores de PC.

Una de las principales dudas sobre Among Us 3D es su modelo de negocio. La versión VR del juego tiene un precio de 10 euros, por lo que es probable que esta nueva entrega siga la misma línea y no sea gratuita. Sin embargo, si Innersloth decidiera ofrecerlo sin coste alguno, podría volver a convertirse en un fenómeno de masas, tal y como ocurrió con la versión original.

El éxito del primer Among Us se debió, en gran parte, al contexto del confinamiento y al auge del streaming. Sin embargo, el panorama actual es muy distinto. Twitch no atraviesa su mejor momento y muchos creadores de contenido han reducido sus emisiones o han migrado a otras plataformas. Además, ya no existen las mismas dinámicas de juego en grupo que impulsaron la viralidad del título en 2020.

Con este escenario, queda por ver si Among Us 3D conseguirá atraer a las nuevas generaciones de jugadores o si, por el contrario, pasará desapercibido en comparación con su predecesor. En cualquier caso, el juego ya ha generado expectación, y 2025 será el año en el que se desvele si estamos ante un nuevo éxito o un simple intento de revivir la nostalgia.