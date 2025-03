Así es R.E.P.O., el juego que lo está petando en Twitch y que promete ser el nuevo fenómeno viral del gaming

En el mundo del gaming, los títulos cooperativos con mecánicas innovadoras siempre tienen el potencial de volverse un éxito. Es el caso de R.E.P.O., un juego de terror multijugador que ha irrumpido con fuerza en Steam, situándose entre los más vendidos de la plataforma y despertando la curiosidad de toda la comunidad.

El título, que permite partidas de hasta seis jugadores, se ha convertido en una sensación en Twitch, con creadores de contenido de todo el mundo probándolo y contribuyendo a su rápida expansión. Desde su lanzamiento, ha acumulado más de 21.000 reseñas y ha alcanzado un récord de 140.000 jugadores simultáneos, una cifra impresionante para un juego independiente.

Su popularidad no se detiene ahí: R.E.P.O. ha logrado colocarse entre los más vendidos de Steam, consolidándose en la segunda posición tras varias semanas de crecimiento constante. Su éxito ha llevado a muchos a compararlo con Among Us, que en su día se convirtió en un fenómeno global gracias a su viralidad en redes y plataformas de streaming.

Sin embargo, aunque ambos juegos comparten el elemento cooperativo y la tensión en cada partida, R.E.P.O. tiene un enfoque muy diferente. En lugar de centrarse en la deducción y el engaño, su jugabilidad gira en torno a la supervivencia y el trabajo en equipo en entornos hostiles, donde los jugadores deben recuperar objetos valiosos mientras lidian con el peligro constante. Además, cuenta con mecánicas basadas en la física y un chat de voz por proximidad, lo que aumenta la sensación de inmersión y terror en cada sesión.

A medida que más streamers y jugadores se suman a la experiencia, es probable que el éxito de R.E.P.O. siga en ascenso. Si aún no lo has probado, quizás sea el momento de unirte a esta aventura aterradora antes de que se convierta en el nuevo imprescindible del gaming.