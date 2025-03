Split Fiction: el juego del que todo el mundo habla y que promete arrasar en Twitch y YouTube

El fenómeno de los videojuegos cooperativos tiene un nuevo referente: Split Fiction. La última apuesta de Hazelight Studios ha captado la atención de la comunidad gamer y se perfila como uno de los títulos más importantes del año. Su innovadora propuesta y su potencial viral lo convierten en un éxito inminente.

En los últimos años, Hazelight Studios ha demostrado su capacidad para revolucionar el género cooperativo con títulos como A Way Out e It Takes Two. Ahora, con Split Fiction, el estudio dirigido por Josef Fares lleva su fórmula a un nuevo nivel, fusionando mecánicas de plataformas, acción y resolución de puzles con una historia envolvente. La premisa del juego no deja indiferente a nadie: dos escritoras quedan atrapadas en una simulación que combina sus mundos de ciencia ficción y fantasía, obligándolas a colaborar para sobrevivir.

Desde su anuncio en The Game Awards, el hype no ha dejado de crecer, y los primeros jugadores que han tenido acceso al título coinciden en que es una experiencia sorprendente. No solo ofrece una jugabilidad fresca y dinámica, sino que también aborda temas como la inteligencia artificial y los clichés narrativos, añadiendo una capa de profundidad poco común en el género.

Uno de los elementos que más ha entusiasmado a la comunidad es su modo cooperativo con el regreso del Pase Amigo, que permite jugar online con otra persona sin necesidad de que ambos compren el juego. Además, la compatibilidad con el crossplay facilita que jugadores de distintas plataformas puedan disfrutar juntos de esta aventura, una apuesta que sin duda contribuirá a su éxito en streaming.

Todo apunta a que Split Fiction será uno de los juegos más virales del año. Con una historia atractiva, mecánicas innovadoras y la firma de Hazelight Studios, la llegada de este título promete revolucionar Twitch y YouTube en las próximas semanas. La comunidad ya lo tiene claro: estamos ante un nuevo fenómeno del mundo del videojuego.